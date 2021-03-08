Fahrettin Koca: ’10 milyon doz aşı yapıldı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla aşılamadaki son rakamı duyurdu:

“Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Milletimiz en iyisini hak ediyor. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor.”

AŞILANAN SAYISI 7.5 MİLYON

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün itibariyle aşılanan kişi sayısı 7 milyon 593 bin 695, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 2 milyon 464 bin 850 oldu. Toplam 10 milyon 58 bin 545 bin doz aşı yapılmış oldu.