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Fahrettin Koca’dan SMA açıklaması: İyi niyet suistimal ediliyor

Sağlık Bakanın Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir" açıklamasını yaptı.

Güncellenme: 10:21, 06/01/2021
Haberler Sağlık
Fahrettin Koca’dan SMA açıklaması: İyi niyet suistimal ediliyor

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başlatılan ‘Milli Piyango’nun Türkiye Varlık Fonu’na devredilen 75 milyon TL’lik ikramiyesi SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın’ kampanyası büyük yankı uyandırmıştı. Fahrettin Koca ise, “Kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz” açıklaması yaparak karşılık vermişti.

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“KONU MALİ DEĞİL, İNSANİDİR”

Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada ise konunun mali değil insani olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

SMA kampanyasının ‘kirli’ yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir.

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Yayınlanma Tarihi:10:16,