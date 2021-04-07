Finlandiyalı hemşireden aşıda yedinci doz yöntemi

Corona virüsü salgınını bitirmek için geliştirilen aşılardan en çok göz önünde olanı Pfizer ve BioNTech’e ait. Türkiye’de de uygulanan aşı için Avrupa İlaç Ajansı (EMA), tek bir şişeden altı doz aşı yapılabileceği yönünde onay vermişti.

Finlandiya’da bir hemşire, aşı şişesinden yedinci dozu alabilmenin bir tekniğini bulduğunu öne sürdü. Üretim ve dağıtım problemleri nedeniyle milyonlarca insanın aşı beklediği dönemde, söz konusu yöntemin şişelerdeki kaybı azaltması ve daha fazla kişinin aşılanmasını vadediyor.

Başkent Helsinki’deki Laakso Hastanesi’nden çalışan Sari Roos, geliştirdiği tekniği Reuters için fotoğraflı olarak anlattı. Roos, ilk olarak aşının bulunduğu şişeden bir miktar sıvı çektiğini, ardından bunu şişeye geri bırakarak şırıngadaki havayı boşalttığını söyledi. Roos, içeriye bıraktığı steril hava kabarcıklarıyla şişedeki tüm dozu şırıngaya çekebildiğini aktardı.

‘EKSTRA DOZLAR HAYAT KURTARACAK’

Aşıdaki kaybı minimuma indiren bu yöntem Finlandiya Sağlık Bakanlığı’nın da dikkatini çekti. Bakanlığın güvenlik biriminin başındaki isim Tuija Kumpulainen, yöntemin etkili bir şekilde uygulandığında güvenli olduğunu söyledi.

Roos, tekniğin AstraZeneca ve Moderna aşılarının bulunduğu şişelerde de işe yaradığını ve 10 doz yerine 12 doz alınabildiğini savundu. Hemşire Roos, “Bu ekstra dozu alan insanın yerinde olduğunuzu düşünün. Bu teknik olmasa beklemek zorunda kalacaktı. Ekstra dozlar hayat kurtaracak” diye konuştu.