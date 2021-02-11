Fişi çekilecek Türk corona hastası Türkiye’ye getirildi

Amsterdam’daki OLVG Oost Hastanesi doktorları, yoğun bakım ünitesinde 15 Ocak’tan itibaren corona virüsü tedavi gören Selahattin Kandaz’ın tedaviye yanıt vermediği için yaşam destek ünitesinin fişini çekileceğini açıklamasından sonra Kandaz’ın yakınları harekete geçti. Kandaz’ın kızı Müberra Kandaz, Türk makamlarına başvurdu ve Kandaz’ın Türkiye’ye getirilmesi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Kandaz dün akşam Ankara’ya getirildi.

Kandaz’ın kızı Müberra Kandaz, Hollandalı doktorlarla yaşadıkları sorunlarla ilgili, “Babamız ilk gün hastaneye geldiğinde bizimle konuşuyor ve bizimle şakalaşıyordu. Ama aradan geçen yaklaşık üç hafta sonra doktorlar bize, ‘tedavimizden sonuç alamıyoruz, Cuma günü tedaviye son vereceğiz’ dediler. Yani kısaca babamızın yaşam fişini çekeceklerini bildirdiler. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığımıza, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine ve Amsterdam Başkonsolosluğu’na gerekli yazılarımızı yazarak yetkililerden babamızı Hollanda’dan kurtarmalarını istedik” dedi.

Kandaz, dün akşam yerel saatle 21.00de Sağlık Bakanlığına ait ambülans uçağı Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket etti. Kandaz’ın tedavisine Türkiye’de devam edilecek.