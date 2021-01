Genel Sağlık-İş: Aşı konusunda sınıfta kalındı

Genel Sağlık-İş Sendikası aşılanmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Aralık’ta aşı uygulamasına başlanılacağının duyurulduğunu hatırlatan Başkan Zekiye Bacaksız, aşı temininde ve aşılamada geç kalındığını söyledi.

Bacaksız, bu konuda gerekli açıklamaların yetkililer tarafından yapılmadığını vurgulayarak, “Bunun sebebi koordinasyon sorunu mudur, yoksa sorun ekonomik nedenlerden mi kaynaklanmaktadır? Bir tarikatın işgal ettiği koltukları boşaltıp başka bir tarikat ile doldurulan Sağlık Bakanlığı kadrolarının iş bilmez tavrı, aşı konusunda da yurttaşımızın sağlığını tehlikeye atmaktadır. Aşı, liyakatsiz yöneticilerin insafına bırakılmayacak kadar stratejik bir konudur” diye konuştu.

YETERLİ DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA YAPILMADI

Güvenli aşı temini konusunda yaşanacak her gecikmenin bedelini insanların yaşamlarıyla ödeyeceklerini dile getiren Bacaksız, “Sadece kamu-özel işbirliği modeli ile yapılan şehir hastanelerinin dövize dayalı kira bedelleri bile toplumu aşılamaya yetecektir. Vatandaşın sağlığı yerine yandaş müteahhide yatırım yapan siyasi iktidar, aşı konusunda büyük istikrarsızlık örneği sergilemiştir. 38 milyon nüfusa sahip Kanada, yedi farklı ilaç şirketi tarafından geliştirilen ya da çalışmaları devam eden aşılardan şu ana kadar 418 milyon doz satın almak için anlaşma imzalamıştır. Kanada, nüfusuna yetecek aşının beş katı kadar aşıyı satın alırken, Türkiye'nin nüfusuna yetecek aşı için gerekli anlaşmaları yapmamış olması ise kaygı vericidir. Her gecikmenin bedeli insan yaşamı olacaktır” ifadelerini kullandı.

50 MİLYON DEDİLER 3 MİLYON GELDİ

Sağlık Bakanlığının iş bilmez tutumları nedeniyle toplumda güven kaybı yaşandığını ileri süren Bacaksız, aşıların geç gelmesi nedeniyle aşı karşıtı kişilerin vatandaşların akıllarını karıştırmak için fırsat bulduğunu söyledi. Bacaksız, yaşanan bu süreçte sağlıkçıların daha fazla çalışarak bakanlığın hatasını kapatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Toplumsal bağışıklığın oluşabilmesine yönelik gerekli aşılamanın yapılabilmesi için aşı tedarikinde aksama olmayacağına dair güven iyice zedelenmiştir.

Çin Sinovac ile 50 milyon dozluk bir aşı anlaşması yapıldığını, ilk aşamada 30 milyon dozun Türkiye'ye getirileceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı ancak 3 milyon dozu getirebilmiştir. Geriye kalan 47 milyon doz aşının ne zaman hangi aralıklarla ulaşacağı konusunda yine toplum doğru bilgilendirilmemiştir” dedi.

SAĞLIKÇILAR BİR AN ÖNCE AŞILANSIN

Genel Sağlık-İş sendikası olarak pandemi döneminde en önde savaşan sağlık çalışanlarının bir an önce aşılanmasını isteyen Bacaksız, “Güvenli aşı temini konusunda yaşanacak her gecikmenin bedelinin inşan yaşamı olduğu unutulmamalıdır. Sağlık çalışanları arasında son bir ay içinde hastalanmış olanlardan yaşamını yitiren olursa, bunun sorumlusu aşıyı söz verildiği tarihte yurda getiremeyenler olmayacak mıdır? Sağlık çalışanları vaat edildiği gibi bir ay önce aşılanmış olsa, şu an 2. doz uygulaması yapılacaktı. Kim bilir kaç sağlık çalışanı Covid-19'u ağır atlatmayacak, hayatını kaybetmeyecekti” şeklinde konuştu.