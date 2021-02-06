‘Gevşemek vakaları artırır’

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Hasan Gündüz, önlemlerin gevşetilmesinin vakaların yayılmasına neden olabileceğini söyledi. Pandemide bugün gelinen noktayı ve salgının gidiş seyrini değerlendiren Gündüz şöyle konuştu:

“Mutasyona uğramış virüsle birlikte salgının hâlâ ciddi biçimlerde devam ediyor olması bizim önlemleri gevşetmemizi değil tam aksine daha da sıkılaştırmamızı gerekli kılıyor. Şimdi aşılar başladığı için insanlarda bir gevşeme söz konusu. Oysa böyle bir rehavete girmek tamamen yanlış. Çünkü daha toplumun tamamı aşılanmadı. Hele yarıyıl tatili nedeniyle insanların bir yerden bir yere gitme eğilimlerinin artması virüsü daha yayılmacı kılabilir. Bu nedenle rehavete kapılmadan tüm önlemleri ciddi biçimde alarak sürdürmeliyiz. Aşılar tamamlanmadan, rehavete kapılırsak 15 gün içinde vaka sayıları çok daha artabilir. İyiye doğru giden tablo tam tersine dönebilir” dedi.