Göbek ve kalça yağlarına karşı 6 etkili yol

Pandemi dönemi pek çok kişiye kilo aldırdı. En çok da göbek ve kalça bölgelerindeki yağlanmalar arttı. Dolayısıyla bugünlerde incelmenin formülünü arayanların sayısı hayli fazla. Ancak bel ve kalça yağlarından kurtulmanın çok zor olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş, bölgesel yağlanmaya karşı 6 etkili yolu sıraladı ve örnek menü verdi. İşte onlar……

1- Dengesiz beslenmeyin: Bölgesel yağlanma ve dengesiz beslenme birbirini tetikler. Eğer yetersiz ve dengesiz besleniyorsak, bölgesel yağlanma ilerleyen dönemlerde hayati riskler yaratabilir. Öğün sayısını 6 öğün 3+3 yerine, 2 ana 1 ara ya da 2 ana 2 alternatif ara olarak programlamalıyız. Belli bir bölgedeki yağ miktarını azaltan diyet yoktur. Genel yağları eriten sağlıklı beslenme programları vardır.

2- Beslenme şekli çok önemli: Mikro besinler olarak adlandırılan vitaminler, mineraller ve anti-oksindanlar ile zenginleştirilmiş bir diyet uygulandığında bölgesel yağlama sorunları ve buna bağlı olarak gelişen hastalıklara yakalanma oranı önemli ölçüde azalır.

3- Pul biberli yoğurt, sirke ve limonlu su yağları eritmez: Aç karnına limonlu sıcak su içen ya da pul biberli yoğurt tüketen hastalarımız var. Bu tip yanlış kürler, bir sağlık problemini tetikleyebilir ya da mideye zarar verebilir. Örneğin; sabah aç karnına içilen sıcak limonlu su ya da biberli karışımlar, zaten asidik olan mide sıvısının daha da asidik olmasına bununla beraber mide duvarının aşınıp, gastrit, reflü hatta gastrointestinal sistem kanamalarına sebebiyet verebilir. Başka dallarda uzman olan kişiler belli çözelti ya da ürünlerin, bölgesel yağları erittiği görüşünde. Kesinlikle hiç bir besinin ya da grubun fazla ya da özellikle tüketilmesi, bu durumun önüne geçmiyor. Lütfen tüketim şekillerini ve miktarlarını beslenme uzmanlarına danışarak uygulayınız.

4- Probiyotikler ile vitaminlerin rolü: Araştırmalara göre; bölgesel yağlanmadaki diyet tedavilerinde probiyotik kullanımının bölgesel yağlanmayı yüzde 34 engellediği, şişkinliği azalttığı, kabızlık, kansızlık, A vitamini ve çinko yetersizliklerinin önlenmesinde büyük rolünün olduğunu kanıtlıyor. Balık, havuç, kurubaklagil tüketimi, kuruyemiş grupları, süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir örnek verilebilir. Bunun yağlanma oranı ile beraber diyetisyeninizin düzenlediği diyet programlarınıza gece yatmadan yarım saat önce tabii uzman tavsiyesiyle kapsül ya da saşe formatında probiyotik takviyesi ve suda eriyen vitamin suplementleri bölgesel yağlanmayı azaltmada fayda sağlayacaktır.

5- Fiziksel aktiviteyi artırın: Haftanın en az 3-4 günü 45 dakikalık orta tempolu bir yürüyüş çok önemli. Fakat ‘Vaktim yok' diyorsanız bir yerden bir yere giderken normal merdivenleri, size uzak markete gitmeyi tercih edin, otobüsten bir durak önce ya da bir durak sonra inin. Bunların dışında bulunduğumuz pandemi döneminde, online olarak bulabileceğiniz ve evde rahatlıkla yapabileceğiniz fiziksel aktivite videolarını takip edebilirsiniz.

6- Stresten uzaklaşın ve yoga yapın: Stres yemek alışkanlıklarımızın doğru veya yanlış olmasında büyük bir etkendir. Vücudu ve beyini dinlendirmek için, meditasyon veya yogaya başlamak önemli bir adımdır.

ETKİLİ TÜYO

İŞTE ÖRNEK MENÜ

Kalkınca: 1 kupa light sütle yapılmış kahve

Kahvaltı: 1 fincan şekersiz bitki çayı (beyaz çay/rezene/yeşil çay), 1 adet yumurta, 4 adet yeşil zeytin, Salatalık, domates, roka, ıspanak, 1 kupa kefirli elmali smoothie (1 yemek kaşığı yulaf ilave edilip blenderdan çekilecek) ya da 1 dilim tam buğday ekmek

Ara öğün: 1 porsiyon meyve ile (elma/armut/kivi) 10 adet badem

Öğlen: 3 köfte kadar ızgara haşlama ya da fırında et/balık/tavuk ya da 6 yemek kaşığı sebze yemeği ya da 6 yemek kaşığı kuru bakliyat yemeği, Bol yeşil salata, 1 su bardağı ayran

Ara öğün: 1 su bardağı kefir ile 1 çay bardağı beyaz leblebi

Akşam yemeği: 1 fincan şekersiz bitki çayı (beyaz çay/rezene/yeşil çay), 1 adet yumurtalı peynirli krep ya da omlet, Salatalık, domates, marul, avokado, 1 dilim tam buğday ekmeği

Son ara öğün: Yarım porsiyon meyve (elma/armut/avokado ) ve 10 adet fındık