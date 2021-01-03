‘Gönüllü vatandaşlar için Faz 3 çalışmalarımıza devam edeceğiz’

Çinli biyoteknoloji firması Sinovac ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile corona virüsüne karşı geliştirilen aşının ilk teslimatı 30 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti. Sinovac tarafından geliştirilen aşı, daha önce Türkiye'de 24 uygulama merkezinden biri olan Kayseri Şehir Hastanesinde de uygulanmaya başlamıştı.

3 ay önce aşı uygulamalarının başladığını ve bu zamana kadar 240 kişiye uyguladıklarını söyleyen Dr. Ayşin Kılınç Toker, “Sinovac aşısı Çin menşeli Sinovac firmasının ürettiği aşıdır. İn aktif hücre, tam hücre aşısı şeklinde üretildi. Biz 3 ay önce bu aşının çalışmasına başlamıştık. Faz 3 çalışmaları 24 merkezde yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de Kayseri Şehir Hastanesidir. Yaklaşık 240 kişiye bu aşıyı uyguladık. Gönüllülerimiz aşı yerinde küçük bir kızarıklık, ağrı, gün içerisinde olan hafif bir burun akıntısı dışında ek bir şikayet söylemediler bizlere” dedi.

“ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ”

Gelen aşıların belirli kriterlere göre uygulanacağını fakat uygulama merkezi olarak gönüllü vatandaşlar için Faz 3 çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Ayşin Kılınç Toker, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bir kurul tarafından bu risk grupları belirlenip aile hekimlikleri aracılığıyla aşıların yapılması planlanıyor. Biz bu süreçte risk grubunun dışında kalan kişiler için faz 3 çalışmamıza devam edeceğiz. Yani bu süreçte 18-59 yaş arasında, herhangi bir ek hastalığı olmayan, risk gurubuna dahil olmayan kişiler günü birlik esası ile faz 3 çalışmasında yine Sinovac firmasının Sağlık Bakanlığınca ülkemizde uygulanacak aşının aynısını gelip çalışmamız kapsamında da olabilirler. Pandemi sürecinde tedavisiz bir hastalığa karşı kısıtlamalar altında yaşadığımız bu süreçte aşı tek silahımız ve bununla toplumsal bağışıklığımızı artırmamız gerekiyor. Hasta olmayı beklemeden gönüllü sayımızla bağışıklığı aşılarla sağlarsak eğer bu sürecin daha hızlı bir şekilde sonlanacağını öngörebiliriz.” (İHA)