Gözlerine kaybetme korkusu yaşayan Adile için Sağlık Bakanı devreye girdi

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Adile Elçiboğa’ya, beş yıl önce hidrosefali (beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi) teşhisi kondu. Hastalığının ilerlemesi üzerine gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden 37 yaşındaki Elçiboğa, tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

İnşaatlarda işçi olarak çalışan eşinin de iki yıl önce bel fıtığı ameliyatı olduğunu ve artık çalışacak kimselerinin kalmadığını belirten kadın, gözlerini kaybetmek istemediğini anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adile Elçiboğa’nın tedavisi için talimat verdi. İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yetkilileri, ameliyatının yapılacağının müjdesini verdi.

“BAYRAMDAN SONRA SİZİ BEKLİYORUZ” DEDİLER

Ramazan Bayramı’ndan sonra İstanbul’a gideceğini anlatan adile Elçiboğa, “Sağlık Bakanımız devreye girdi. Bizi hastaneden aradılar. ‘Bayramdan sonra sizi bekliyoruz’ dediler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)

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