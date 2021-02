Gözü yaşlı annenin feryadı: İkra Deniz’i de kaybetmek istemiyorum

Söke'nin Sarıkemer mahallesinde yaşayan Pamuk ailesi SMA tip 1 hastası 21 aylık İkra Deniz Pamuk için yetkililer ile duyarlı vatandaşlardan yardım istedi. Beş yıl önce bir kızlarını 6 aylık iken aynı hastalıktan kaybettiğini söyleyen anne Emel Pamuk, “İkra Deniz'i de kaybetmek istemiyorum” dedi.

SOLUNUM CİHAZINI DEVLET VERDİ

Baba Mustafa Pamuk kızının bakımı için evde gerekli olan devletin verdiği solunum cihazı dışındaki tüm cihazları kendilerinin ve yardımseverlerin destekleriyle aldıklarını söyledi. Türkiye'den çocuklarının tedavisi için 20 ailenin yurt dışına gittiğini söyleyen Mustafa Pamuk, ABD'deki hastaneyle görüştüklerini, 4 ile 6 ay sürecek olan tedavi için teklif aldıklarını belirterek, gerekli olan 2 milyon 250 bin doların yüzde 3'ünü toplayabildiklerini söyledi.

“TEDAVİ İÇİN BİZ DE GİTMEK İSTİYORUZ”

Anne Emel Pamuk ise dünyanın en pahalı gen tedavisine bir an önce ulaşmak istediklerini söyleyerek, “20 aile toplanan yardımlarla çocuğunu tedaviye götürdü. 18 tanesi şu an tedavi görüyor. Çocuklar için en güzel şey oturarak kendi başlarına bir şeyler yemeleri. İkra Deniz şu an su dahi yutamıyor. Midesinden besleniyor. Yutkunma kasları yok. Destek bekliyoruz” diyerek destek olmak isteyenlerin instagramda ki “denizehayatol” sayfasını ziyaret etmelerini istedi.