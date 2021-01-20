Haftada iki kez kuruyemiş tüketmek demans riskini azaltıyor

Singapur Ulusal Üniversitesi uzmanları, demans üzerine kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 40 yaşındaki 17 bin kişinin yer aldığı çalışmada, katılımcıların beslenme şekli ve beyin fonksiyonları uzun dönemli olarak takip edildi.

Sonuçları ‘Age and Ageing’ dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, 40’lı yaşlardan itibaren dengeli bir diyet ve kuruyemiş tüketmek, beyin fonksiyonlarının sağlıklı kalmasını sağlayarak ilerleyen yaşlarda demans riskini önemli ölçüde azaltıyor.

BESİN DEĞERİ YÜKSEK



Besin değeri oldukça yüksek olan kuruyemişlerin, beyinde iltihaplanma ihtimalini azalttığı ve organın zengin kan dolaşımına erişmesine sağladığı belirtildi.

Katılımcılara belirli aralıklarla uygulanan testler sonucunda, orta yaşlarda haftada iki veya daha fazla kuruyemiş tüketen kişilerin beyindeki bilişsel fonksiyonlarının, ayda bir kez tüketenlere oranla yüzde 21 daha az zarar gördüğü ortaya kondu. Haftada bir kez kuruyemiş yiyenlerde ise bu oran yüzde 19 olarak açıklandı.