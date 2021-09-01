Haluk Levent corona virüsüne yakalandı

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla Covid testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla coronaya yakalandığını duyurdu. Levent, hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı;

“İNANAMIYORUM, ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM”

“Bugün Moskova’da Rus Kızıl Ordu’yla provalar yapacaktım Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay konserlerim var Rus Kızıl Ordu’yla. Ama olmadı gidemedim Moskova’ya. Çünkü dün yaptırdığım PCR testim poztif çıktı. İnanamıyorum, ben de şaşkınlık içindeyim çünkü hiçbir belirti yoktu. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, iki doz aşı olduğum için hafif atlattığımı söylüyor.”

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