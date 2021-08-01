Hamileler için yaz rehberi

Yaz ayları, hormonal değişim ve kan akışındaki hızlanma nedeniyle vücut sıcaklıkları artan hamileleri daha da zorluyor. İşte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Op. Dr. Nuri Ceydeli'den anne adaylarını rahatlatacak 10 öneri.

NAZAN DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1- En az üç litre su içilmeli: Hamilelikte özellikle de yaz mevsimi gibi sıcak dönemlerde sıvı alımı ihmal edilmemeli. Vücudun susuz kalması rahimde kasılmalara, dolayısıyla erken doğum sancılarına ve erken doğuma sebep olabilir. Bu nedenle günde en az 2.5-3 litre su içilmeli.



2- Çay, kahveden uzak durulmalı: Sık idrara çıkartan kahve ve çay gibi kafein içeren içecekler ile içerdiği tuzlar sebebiyle vücutta şişlik yaratan gazlı soda türü içeceklerden uzak durulmalı. Buzlu, nane ve limon aromalı içecekler ve mevsim meyvelerinden hazırlanan komposto tüketilebilir.

3- Öğlen sokağa çıkılmamalı: Saat 11.00 ile 15.00 arasında, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Güneşli yerler yerine gölge ve hafif esintili yerler tercih edilmeli.



4- Güneş kremi kullanılmalı: Hamilelikte doğal olarak artan melatonin hormonuna bağlı olarak cilt kolayca bronzlaşmaya ve lekelenmeye eğilimli oluyor. Cilde, güneşe çıkmadan 20 dakika önceden uygun UVB koruyucu içeren güneş kremi uygulanmalı.

5- Uzun süre ayakta kalınmamalı: Hamileliğin son üç ayında gebe her üç kadından birinde, ellerde ve özellikle ayaklarda şişme (ödem) meydana gelebilir. Uzun süre ayakta kalınması da şikayetlerin artmasına neden olur. Hamilelere her fırsatta oturup ayaklarını yükseğe kaldırmaları tavsiye edilir.



6- Sık sık duş alınmalı: Sık sık alınan serin duşlar sıcakların etkisini azaltır. İmkan varsa havuzda ya da denizde yüzerek ve oturarak da serinlemek mümkün.

7- Sık aralıklarla beslenilmeli: Özellikle hafif gıdalar yemeye özen gösterilmeli. Sindirimi zor ve gaz yapacak besinlerden uzak durulmalı, sık aralıklarla ufak porsiyonlar tüketmeye özen gösterilmeli.

8- Hafif topuklu ayakkabılar tercih edilmeli: Ayakkabı seçiminde hafif topuklu olanların tercih edilmesi, bel sağlığı açısından daha yararlı olur.



9- Yoğun egzersizden kaçınılmalı: Yoğun egzersiz terleyerek aşırı su kaybına yol açtığı için hamilelikte uygun değildir. Yoga, pilates gibi hafif aktivitelerin yanı sıra özellikle suda yapılan egzersizler tercih edilmeli. Rahat ayakkabılarla düzenli yürüyüşler de yararlı olur.

10- Covid-19 önlemleri ihmal edilmemeli: Öncelikle hekime danışarak Covid-19'a karşı aşı olunmalı. Riskli ve kalabalık yerlere ziyaret veya seyahat yapılmamalı. Maske, sosyal mesafe ve hijyene mutlaka her ortamda dikkat edilmeli. Pandemi korkusuyla düzenli doktor kontrolleri ise kesinlikle ertelenmemeli.