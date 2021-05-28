Hamilelik belirtileri nelerdir?

Her hamilelik benzersizdir, ancak daha regl olmadığınızı bile anlamadan fark edebileceğiniz hamilelik belirtileri, aşağıda yer almaktadır:

Geç dönem

Hamileliğin ilk belirtilerinden biri geç dönemdir. Bununla birlikte, adet döngünüz düzensizse, bu işaret çok güvenilir olmayabilir.

İmplantasyon kanaması

Küçük kan lekelerinin ortaya çıkması, implantasyon kanaması olabileceğinden, gebeliğin erken bir belirtisi olabilir . Bu fenomen, döllenmiş yumurta rahim duvarına yapıştığı zaman ortaya çıkar.

Kramplar

Bazı anne adaylarında ilk üç aylık dönemde hafif uterus krampları görülür. Karnınızın alt kısmını rahatlatmak için karnınıza havluya sarılmış bir sıcak su şişesi koyun veya ılık bir banyo yapın.

Sıcaklık hissi

Yüksek hamilelik hormonu seviyeleri ve artan metabolizma, vücut ısınızın yükselmesine ve normalden biraz daha sıcak hissetmenize neden olabilir. Vücudunuz sizi serinletmek için daha fazla terleyerek bunu telafi eder.

Daha hızlı atan kalp

Hormonal değişiklikler de kalp çarpıntısına neden olabilir, ancak bunlar birkaç saniyeden uzun sürerse veya sık sık meydana gelirse, sağlık uzmanınıza başvurun ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için bir konsültasyon isteyin.

Ruh hali

Hamile olduğunuzu öğrenmek büyük bir adımdır ve neşe, heyecan, endişe ve kafa karışıklığı hissetmeniz normaldir. Sevdiklerinizle duygularınız hakkında konuşmak size iyi gelebilir.

Şişkinlik ve kabızlık

Sindirim sisteminiz yavaş yavaş yavaşlar ve şişkinlik (adetinizin başladığı zamanki gibi) ve kabızlık hissedebilirsiniz. Lifli yiyecekler yiyin, bol su için ve mümkünse her gün biraz egzersiz yapın.

Göğüste ağrılı yanma hissi

Hamilelik sırasında sindirim asitlerinin yemek borusuna geri dönmesini engelleyen kasların gevşeme eğilimi göstermesi nedeniyle ortaya çıkar. Daha hafif ama daha sık yiyin ve kızarmış yiyecekler, turunçgiller, çikolata ve baharatlı yiyeceklerden kaçının; bu mide ekşimesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Akne

Deride aşırı sebum (yağ) üretimi, hamilelik sırasında sivilcelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Cildinizi her gün nazikçe temizleyin, yağlı kozmetikler kullanmayın ve sağlık uzmanınızdan uygun akne tedavilerini isteyin.

Baş dönmesi

Düşük kan şekeri, stres ve yorgunluk baş dönmesi veya baygınlık hissetmenize neden olabilir. Hafif ama düzenli yiyin ve çok fazla stres yapmamaya çalışın.

Kilo almak. Bazı kadınlar hamileliğin ilk birkaç ayında 0,5 ile 2 kg arasında kilo alabilir, ancak doktorunuz hamileliğiniz sırasında nasıl sağlıklı kilo alacağınız konusunda size bireysel tavsiyeler verebilir.

Burun tıkanıklığı

Hamileliğin erken döneminde burnunuzdaki mukoza zarları şişer, kurur ve kolayca kanar. Açmak için nemlendirici veya tuzlu su damlaları kullanmayı deneyebilirsiniz. Kendinize su vermeyi de unutmayın.

Baş ağrısı

Baş ağrısı, östrojen seviyeleriniz arttığında hamileliğin ilk belirtilerinden biri olabilir. Ayrıca stres veya yorgunluk tarafından tetiklenebilen gerilim baş ağrılarınız da olabilir. Hangi ilaçları alabileceğinizi öğrenmek için sağlık uzmanınıza danışın; Çoğu hamile kadın için, asetaminofen (parasetamol) ara sıra ortaya çıkan baş ağrılarını tedavi etmek için sorunsuz olarak kullanılabilir.

Sık idrara çıkma

Normalden daha sık idrara çıkmanız gerekiyorsa, bu hamile olduğunuz anlamına gelebilir. Bunun nedeni, böbreklerinizin mesanenize giren daha fazla sıvıyı filtrelemesidir. Bununla birlikte, susuz kalmamak çok önemli olduğu için her zaman olabildiğince fazla su için.

Şişmiş ve hassas göğüsler. Göğüsleriniz erken şişebilir ve size daha duyarlı görünebilir, ancak vücudunuz hormonal değişikliklere uyum sağladıkça rahatsızlık kesinlikle azalacaktır.

Sabah rahatsızlığı

Genellikle hamile kaldıktan yaklaşık bir ay sonra ortaya çıkan klasik bir hamilelik belirtisidir. Bazı kadınlar için sabah bulantısı sadece sabahları değil, aynı zamanda günün diğer saatlerinde de olurken, diğer kadınlar asla yapmaz. Yataktan kalkmadan önce bir şeyler yiyin, ardından kan şekeri seviyenizi sabit tutmak için gün boyunca düzenli olarak küçük öğünler yiyin.

Yiyecek istekleri, tiksinti ve kokulara karşı hassasiyet

Gebeliğin ilk belirtileri arasında tat, koku ve aşermelerdeki değişiklikler yer alır. Dengeli bir diyet uygulayın ve yenmeyen ürünler (örneğin tebeşir veya toprak) istiyorsanız doktorunuza görünün.

Yorgunluk

Hamileliğiniz sırasında özellikle başlangıçta kendinizi yorgun hissetmeniz oldukça normaldir. Vücudunuz bebeğinizi desteklemek için çok çalışıyor, bu yüzden kendinize yeterince dinlenin ve rahatlayın.

Cilt değişiklikleri

Meme uçlarınızın etrafındaki derinin koyulaşması, yüzünüzde görünen koyu lekeler veya göbek deliğiniz ile kasık bölgesi arasında görünen koyu bir çizgi gibi cildinizin pigmentasyonunun değiştiğini fark edebilirsiniz.

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