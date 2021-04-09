Hasta ziyaretine gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son haftalarda vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Kastamonu'da tüm denetimlere ve alınan tedbirlere rağmen virüsün yayılması engellenemiyor.

Her geçen gün sayıların daha da arttığı ilde tedbirlerin sonuç vermemesinin sebepleri arasında ise vatandaşların, sıkı tedbirlere uymaması başı çekiyor. Akraba ve hasta ziyaretlerinin önüne geçilemeyen ilde, son olarak hasta ziyaretine giden bir kişinin, 42 kişiye virüs bulaştırdığı belirtildi.

UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin trafik kazası tatbikatında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, şunları söyledi:

– Son iki ayda; dikkat çekici bir şekilde korona virüs vaka sayılarında artış meydana gelmeye başladı. İlimiz genelinde de Mart ayının başlarına kadar düşük vakalarla seyir halindeydik ama normalleşmeyle beraber toplumsal hayat yüzde 90-95 oranında gerçekleşti. Bugüne kadar denetim ekipleriyle birlikte sağlık ordumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz ama şu da bir gerçek; bölgemizde mutant virüs oranı ve yayılım hızı çok yüksek. Buna bağlı olarak vakalarda ciddi bir artış var. Maalesef, bütün ısrarlarımıza rağmen vatandaşlarımızın bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermiyor.

ŞİFA BULMUŞ KİŞİLERİ HASTA EDİYORUZ

– Daha önce de ifade ettim, herkesin polisi kendi vicdanıdır. Vatandaşımızın desteği olmadan hiç bir proje başarılı olamaz. Bu noktada; belli bir aşamaya geldik. Kurallara büyük bir titizlikle riayet eden vatandaşlarımızı tenzih ediyorum ama hala bütün ısrarlarımıza rağmen kurallarımıza uymayan vatandaşlarımız var. Bir hasta ziyaretinden şu ana kadar 42 vaka tespit edildi. Sadece bir hasta ziyareti. Israrla uyarıyoruz, cenaze; taziye ziyaretlerimizi erteleyelim, hasta ziyaretlerini hiç yapmayalım. Şifa bulmuş hastaları, bu tür ziyaretlerle hepten hasta yapıyoruz. Bu konuda maalesef hala bazı vatandaşlarımızda gerekli hassasiyeti göremiyoruz. (İHA)