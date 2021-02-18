Hastane fobisi hastalıklara davetiye çıkarıyor

Neredeyse 1 yıldır devam eden Covid-19 pandemisi fiziksel ve ruhsal sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Özellikle kilo artışı, dengesiz beslenme ve stres gibi etkenlerin domino etkisi yaparak birçok hastalığı tetiklediğine, kronik hastalıkları da ağırlaştırdığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkan Özer, sağlık kontrollerinin önemini hatırlatarak hayati tavsiyelerde bulundu…

İNSÜLİN DİRENCİNDE PATLAMA YAŞANIYOR

Pandemide alınan kilolar nedeniyle insülin direncinde, kan şekeri dengesizliğinde adeta bir patlama yaşanıyor. Bunun sonrasında da şeker hastalığında büyük artışlar öngörülüyor. Dengesiz beslenme ve stres sonucunda hipertansiyon, LDL kolesterol yüksekliği, sonrasında da kalp hastalıkları ve obezite gibi sorunlar tetiklenebiliyor.

İLAÇ DOZLARI DA BOZULDU

Diyabet, hipertansiyon, tiroit gibi kronik hastalıkları olanlar bu süreçte kontrollerini aksatmamalı. Zira düzenli yapılması gereken kan şekeri ve tansiyon takiplerini, biyokimyasal testlerini aksattıkları için hastalıkları kontrolden çıkmaya başladı. Hastalar virüs kapmaktan endişe ettikleri için kontrollerini yaptırmayınca çeşitli komplikasyonlarla karşılaşıyor. İlaç dozlarında yetersizlikler veya fazlalıklar oluyor. Bunların düzenlenmesi gerekiyor.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİ DE ARTIYOR

Tedavilerini ya da kontrollerini aksatan hastalarda hipertansiyon kontrolü bozulunca, kalp ve beyin hastalıklarının ortaya çıkması da kolaylaşıyor. Bunun sonucunda kalp krizleri veya inme (felç) ile karşı karşıya kalınabiliyor. Diyabet hastalarında ise kan şekeri kontrolü bozulunca, ani şeker düşmeleri veya yükselmeleri kaçınılmaz oluyor.

HASTANEDEN ÇOK EVE DİKKAT!

Pandemide hastane korkusu hayati risk yaratabilir. Covid-19 açısından önlemlerini titizlikle uygulayan, bazı katlarını corona hastaları için ayırarak diğer hastalarla temasını önleyen güvenli hastanelerde tedavi ve kontrollere gidilebilir. Coronayı fobi haline getiren hastalar, aşının ülkemize gelmiş olduğunu hatırlamalı ve bu fobilerinden kurtulmaya çalışmalı. Ayrıca son zamanlarda ev-aile içi bulaşmalar ön planda. Bu noktada ev içindeki önlemlere daha dikkat edilmesi gerekiyor.

EVDE KALANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

– Fiziksel aktivitelerinize devam edin.

– Diyet programlarınızı bozmayın.

– Dengeli beslenip, bol su için.

– D vitamini seviyenizi yükseltin.

– Sigara ve alkol tüketiminden uzak durun.

– Düzenli uyuyun.