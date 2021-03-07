Hatay Tabip Odası Başkanı Nazik: Hatay’daki vaka artışının sebebi AKP kongreleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka haritasına göre Hatay'da 27 Şubat–5 Mart tarihleri arasındaki vaka sayısı her yüz binde 61,95. Bir önceki haftada, 20-26 Şubat tarihleri için bu sayı yüz binde 40,46'ydı.

1 Mart itibariyle normalleşmeye başlayan Hatay'da önümüzdeki hafta kritik önem taşıyor. Artış sürerse ilde yeninden yasaklar ilan edilecek. Hatay Tabip Odası da geçen hafta kaydedilen bu artışın sebebine dair yazılı bir açıklama yayımladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tabip Odası Başkanı Dr. Sadık Nazik, artışın sebebinin Hatay'da AKP’nin yaptığı ‘lebaleb' kongreler olduğunu söyledi.

“İKTİDAR, SUÇU VATANDAŞA ATMA NİYETİNDE”

21 gün tam kapanma ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Nazik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Her ne kadar kontrolsüz açılma vaka artışına sebep olabilecekse de, bu bir günde kendini göstermez. Salgında vaka artışına sebep olan olay bundan 10 gün önce yapılan kongrelerdir. İktidar kendi hatasını örtbas etmek için kontrolsüz açılmaya izin verip suçu vatandaşa atma niyetindedir. İnsanlar artık bu aldatmacalara inanmıyor haberiniz olsun. 21 günlük tam kapanma uygulansaydı şu anda okullar da açılırdı, iş yerleri de. Vatandaşın kirası ve kapanmadan dolayı kaybı karşılanarak 21 günlük tam kapanma tek çaredir. Aşılama şu anda durmuş durumda. Öğretmenler de aşılanmadı, 65 yaş altı kronik hastalığı olanlar da. Şu anda stokta mevcut aşıları yapılanların 2. doz aşıları var sadece. Yönetemiyorsunuz bu çok net.”

KONGRELER TEPKİ TOPLAMIŞTI

Hatay’da 11 Şubat’ta AKP’nin gençlik kolları kongresi, 24 Şubat’ta da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla il kongresi düzenlenmişti. İl gençlik kolları kongresinde partililerin davul zurnayla omuzlara alınarak oyunlar oynanması, maskelerin mendil yapılarak sallanması, maske mesafe kuralına dikkat edilmemesi tepki toplamıştı. AKP Defne Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özyurt, partililer tarafından omuzlara alınmış, kongre bir düğün havasında kutlanmıştı.

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