Havuzlarda hangi hastalıklar bulaşır?

Kavurucu sıcakların yaşandığı bugünlerde deniz yerine havuzu tercih ediyorsanız dikkat! Zira serinlemek isterken birçok hastalık riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle pandemi sürecinin devam ettiği bugünlerde daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Pandemi nedeniyle iyi temizlendiğinden emin olduğunuz, kalabalık olmayan havuzları tercih edin. Havuz öncesi ve sonrası mutlaka duş alın. Uzun süre havuzda kalmayın” dedi. Salman havuzlardaki tehlikeleri ve korunma yollarını ise şöyle anlattı:

KLORUN DA ZARARLARI VAR

Havuzların dezenfeksiyonunda kullanılan klorlu kimyasallar her ne kadar bizi zararlı bakterilerden korusa da uzun süre suda kalındığında bu kimyasalların derimiz, saç ve tırnaklarımızda bazı olumsuz etkileri olabiliyor. Derimizin nemini sağlayan yağ tabakasını (seramidler gibi) azaltarak derimizde kuruluk, gerginlik, hassasiyete sebep olurken saç ve tırnaklarımızın kolay kırılmasına, ayrışmasına yol açıyor. Havuzdan çeşitli enfeksiyonlar da bulaşabiliyor. Bunlardan biri mantar enfeksiyonlarıdır. Nemli ortamda kolayca oluşabilen Pitriazis Versikolor dediğimiz mantar enfeksiyonu özellikle sırt, göğüs, boyun, kolların üst kısımlarına yerleşiyor. Ciltte kaşıntılı olmayan, yuvarlak, kahverengi bazen de beyaz lekelere sebep olabiliyor.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞINA DİKKAT!

İyi dezenfekte edilmeyen havuzlardan bulaşabilen bazı bakteriyel enfeksiyonlar özelikle ellerde kaşıntılı, ağrılı kızarık kabarıklıklara sebep olabiliyor. Siğil, molluskum gibi bazı viral deri enfeksiyonları da çıplak ayak ile temas ettiğimiz yerlerden bulaşabilir. Çocuklarda sık görülen El-

Ayak-Ağız hastalığı da havuzlardan bulaşabilen bir diğer viral enfeksiyon çeşididir. Hem vücutta, ağız içinde döküntülere sebep oluyor hem de hafif ateş, iştahsızlık gibi semptomlar da görülebiliyor.

KİMLER İÇİN RİSKLİDİR?

Alerjik, hassas cildi olan, atopik dermatiti olan, klora karşı deri hassasiyeti olanların havuza çok sık girmemesi ya da suya dayanıklı güneş koruyucu kremlerini sürüp, havuzda kısa süre kalması, çıkar çıkmaz duşlarını alıp ciltlerine uygun nemlendiricileri sürmeleri gerekir. Siğil, molluskum gibi derisinde bulaşıcı viral enfeksiyonu olan kişilerin tedavisini olmadan havuza girmemesi gerekir. Elinde, ayağında açık yarası olanlar dışarıdan gelebilecek enfeksiyonlara açık olduğu için yara iyileşene kadar havuza girmemeli.

BU TAVSİYELERE MUTLAKA UYUN

Vücudunuz için suya dayanıklı bir güneş koruyucu seçin. Güneş koruyucu haricinde vücuda sürülen losyonlar klor ya da güneş koruyucu ile etkileşebilir ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu nedenle suya girmeden önce nemlendirici krem yerine sadece güneş koruyucu krem sürmeniz yeterli olacaktır. Saçlarınızı klorlu suyun zararlı etkilerinden korumak için suya girmeden 30 dakika önce yağ bazlı bir saç spreyi ya da losyonunu saçlarınıza uygulayın. Mantar enfeksiyonlarından korunmak için havuz kenarlarına vücudunuzu temas ettirmemeniz, havuzdan hemen sonra duşunuzu alıp kurulanmanız gerekir. Vücudun nemli, terli kalması mantar enfeksiyonlarına yatkınlığı artıracaktır. Bu nedenle ıslak mayo ile uzun süre kalınmamalı, şezlonga havlusuz uzanılmamalı. Ayaklarımıza havuz çorapları/patikleri giymek zeminden bulaşabilecek enfeksiyonlara karşı koruyucu olacaktır.