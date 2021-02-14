Hayvansal gıdaları neden daha az tüketmeliyiz

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk anlattı

“Pek çok bilimsel araştırma; sebze-meyve, tam tahıl, sağlıklı yağ ve sağlıklı protein bakımından zengin bir bitkisel beslenmenin kronik hastalık riskini düşürdüğünü gösteriyor” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bitkisel besinlerin hayvansal besinlere göre her açıdan daha sağlıklı olduğunu belirterek aralarındaki 5 farkı şöyle sıraladı:

ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİ ZAYIFTIR

■ Sebze ve meyveler ortalama yüzde 80-90 su ve bol lif içerir. Hayvansal gıdalar ise daha az su içerir ve kesinlikle lif içermez. Bilimsel araştırmalara göre sebze-meyve ağırlıklı beslenme kalp-damar hastalıkları, kanser, tip-2 diyabet riskini azaltmaktadır.

■ Bitkisel gıdaların antioksidan kapasiteleri ve fitobesin içerikleri yüksek, hayvansal gıdaların ise antioksidan kapasiteleri zayıftır. Dolayısıyla bitkisel gıdalar yaşlanma hızını da yavaşlatır.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ

■ İnsanlar, hayvansal ürünleri özellikle protein kaynağı olarak görür ve o nedenle tüketir. Oysa kalori hesabı yapıldığında 100 kalorilik brokoli, ıspanak, lahana gibi bitkisel gıdalarda 100 kalorilik ete göre iki kat daha fazla protein vardır. Taze, temiz, organik ve basit 100 kalorilik kokteyl bitkisel ürün karışımında, yine 100 kalorilik değişik hayvansal gıdalardan gelen karışıma göre daha çok proteinin yanı sıra lif, folat, C vitamini, beta karoten, demir, E vitamini, kalsiyum ve magnezyum bulunur.

BESİN DEĞERLERİ DÜŞÜKTÜR

■ Hayvansal gıdalar besin değerleri ve hacimleri düşük, kalorileri yüksek gıdalardır. Gözle görülsün veya görülmesin hayvansal hücreler bol miktarlarda yağ barındırır. Yani bitkisel besinler (sebze-meyveler, baklagiller, tahıllar, yağlı tohumlar) belirli bir hacim içerdikleri için midede gerilme reseptörlerini uyararak tokluk hissi yaratırken, hayvansal gıdalarda doyma hissi oluşmaz ve bu nedenle daha fazla tüketilir. İçerdikleri doymuş yağlar ve toksinler de zamanla kalp-damar, kanser gibi hastalıklara hatta ürolojik sorunlara yol açabilir.

■ Hayvansal proteinler yoğun ve kompleks yapıdadır. Hayvanlar bu proteinleri bitkilerden veya diğer hayvanlardan elde ettikleri aminoasitleri bir araya getirerek sentez ederler. Yani bu proteinler hayvanın yapısına uygun ve özel bir şekle sahiptir. Hayvansal gıda tüketmek, bir başkasının ceketini giymeye benzer. Bize uyup uymayacağı şüphelidir. Bitkisel protein ise insana özel dikim ceket gibi bize uyar.