Her gün şekerli içecek tüketen kadınlarda bağırsak kanseri riski yüzde 32 artıyor

ABD’de Washington Üniversitesi uzmanları, gazlı ve şekerli içeceklerin sağlık üzerindeki uzun dönemli etkilerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmaya göre günde bir kutu şekerli içecek tüketen kadınların 50 yaşından önce bağırsak kanserine yakalanma riski artıyor.

Uzmanlar 1991 ile 2015 yılları arasında 95 bin kadının diyet programları ve sağlık kayıtlarını inceledi. Araştırmada günde 350 ml şekerli içecek tüketen kadınların, bunun yarısı oranda şekerli içecek tüketen kadınlara göre iki kat daha fazla risk altında olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar her gün bu içecekleri tüketmenin bağırsak kanserine yakalanma riskini yüzde 32 artırdığını savundu.

İŞLENMİŞ ET, ALKOL VE SİGARA DA ETKEN



Şekerli içeceklerin tüketimi sağlık açısından pek çok zararıyla biliniyor. Söz konusu içecekler kanserin yanı sıra, obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında da başrolü oynuyor. Ancak uzmanlar, şekerli içeceklerin bağırsak kanseri için tek unsur olarak değerlendirilemeyeceğini, işlenmiş et tüketimi, sigara ve alkol kullanımı ile aşırı kilonun da büyük etken olduğunu ifade etti.