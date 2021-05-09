‘Hidroksiklorokini tedavi rehberine koyanlar ölümlerden sorumludur’

Bilim insanlarının ve sağlık meslek örgütlerinin corona virüsü salgının başından bu yana etkili olmadığını söylediği hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.

Türk Tabipler Birliği’nin önceki dönem başkanı Prof. Sinan Adıyaman, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) gibi uzmanlık derneklerini başta olmak üzere bilim insanlarının uzun zamandır Covid-19 hastalığı sırasında kullanılmasının uygun olmadığını dile getirerek sakıncalarını ortaya koyduğu hidroksiklorokinin ısrarla kullanılma sürecini SÖZCÜ’ye anlattı:

1 MİLYON KUTU DEPOLADILAR

– Covid-19 salgınının ülkemizde görülmesinden yaklaşık bir ay sonra, 15 Nisan 2020’de ilk uyarıyı yaptık. Dünyada hiçbir ülke bu ilaçtan kullanmadı, biz daha vaka görülmeden bu ilaçtan 1 milyon kutu depoladık. Sağlık Bakanlığı şüpheli veya vaka herkese hidroksiklorokin önerince, biz bu ilaçların kalple ilgili sıkıntı yaratacağıyla ilgili uyarılarımızı yapmaya başladık.

HİÇBİRİNE YANIT ALAMADIK

– Aylarca uyarılarımızı tekrarladık, hidroksiklorokinin dünyada tartışmalı olduğunu söyledik. “Özellikle bazı ilaçlarla kullanılması halinde kalp krizi riskini artırıyor, hayatı tehdit edecek istenmeyen etkileri var, ölümleri arttırıyor” dedik.

– İlacın Sağlık Bakanlığı’nın rehberinde neden yer aldığının kanıtlarıyla ortaya konulmasını talep ettik. En son 1.5 buçuk ay önce Covid-19’a karşı etkili olmadığı, güvenliğiyle endişelerin ortaya çıktığı hidroksiklorokini neden hâlâ şüpheli ve pozitif vakalara verildiğini sorduk. Hiç birine yanıt alamadık.

FAYDASI YOK, ZARARI VAR

– Sağlık Bakanlığı söz konusu ilaçla ilgili uluslararası gelişmeleri de göz ardı etti. Tüm dünyada aylar önce kaldırıldı. ABD, İtalya terk etti. Dünya Sağlık Örgütü kullanılmaması yönünde tavsiye verdi. Yaptığı bir çalışmayı iptal etti, tamamen kaldırdı. Tüm bilim insanları “Bunun faydası yok, zararı var” dedi. Tüm bunlara rağmen Sağlık Bakanlığı maalesef iki gün öncesine kadar ilacı vermeye devam etti. Dün rehberden çıkardı. Bu verilere ve uyarılara rağmen neden 12 ay beklendiğini sorma hakkımız var sanırım.

– Aldığımız bilgilere göre bazı hastalar kalp krizi sonucu öldü. Bu uyarılarımıza rağmen bu ilaca bağlı ölümler varsa bunun sorumlusu bu kadar bilimsel verilere rağmen bunların kullanılmasını önerenler, hidroksiklorokini tedavi rehberine koyanlardır.

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