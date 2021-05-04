Hindistan mutantı ne kadar tehlikeli

Bilim insanları coronavirüs vakalarında dünyanın en yüksek artışını yaşayan Hindistan'da ilk kez tespit edilen yeni mutasyonu mercek altına aldı. Şimdiye kadar Türkiye de dahil olmak üzere en az 21 ülkede tespit edilen B.1.617 adlı varyant, dünya çapında yeni bir endişe yarattı. Peki Hindistan mutantı diğerlerine göre daha bulaşıcı ve öldürücü mü? Bu yeni varyantla aşılar etkisiz kalır mı?

Bugünlerde çok merak edilen tüm bu soruları Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir'e yönelttim. İşte açıklamaları…

EKİMDE TESPİT EDİLMİŞ

SARS-CoV-2 pandemisi süresince 2019 yılı sonunda Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Eyaleti'nde saptanan vahşi virüs suşunun ardından İngiliz, Brezilya/Güney Afrika mutasyonları çıktı. Bugünlerde de virüsün Hindistan mutantını konuşuyoruz. B.1.617 diye adlandırılan varyantın, geçen ekim ayında Hindistan'da tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde basında GISAID küresel veri tabanına göre, en az 21 ülkede Hindistan varyantı tespit edildiği açıklanmıştı. Yine geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı gözlendiğini duyurdu.

AŞILARIN ETKİNLİĞİ MERAK KONUSU

Son olarak elbette bu yeni mutant suşa karşı aşıların etkinliği ciddi bir merak konusu. BioNTech firması, aşılarının akıllı bir şekilde geliştirildiğini ve Hindistan mutasyonuna karşı etkili olacağına inandıklarını duyurdu. Ancak elbette tüm aşıların bu yeni mutant suşta ne kadar etkin olduğunu görmek için zamana ve daha fazla bilimsel çalışmaya gereksinimimiz var.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Türkiye, Hindistan'dan gelen kişilerin 14 gün süreyle valilikler tarafından belirlenecek yerlerde karantinada kalmaları şartını getirdi. Bu yüz güldürücü bir haber. Çünkü yurt içi ve yurt dışı seyahat kısıtlamalarının zamanında yapılmamasının acı sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Kısıtlamalar döneminde olmamız da avantaj. Aksi takdirde bu varyant türü de belki hızla yayılabilirdi.

Bu mutant suş ile ilgili bilgilerimiz şu an için sınırlı. Hindistan'daki varyant çifte mutasyon içeriyor. Mutasyonlardan birinin Kaliforniya varyantındaki mutasyonla aynı olduğu düşünülüyor. Hindistan varyantının, daha bulaştırıcı ya da daha ölümcül olup olmadığının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Çünkü şu an için paylaşılan veriler yeterli değil. Daha fazla örneğin paylaşılması ve bu sayede daha çok gen diziliminin ortaya konulması gerekli.