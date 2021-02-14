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Hollanda’dan Türk doktorlara corona övgüsü

Hollanda'nın ulusal kanalı RTL Nieuws, Türk doktor ve sağlık çalışanlarının kar ve coğrafi zorluklara rağmen Türkiye'nin her köşesine gidip vatandaşlara corona virüsü aşısı yapmasını haber bültenine taşıdı. Kanal, Türk sağlık çalışanlarından övgüyle bahsetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:39, 14/02/2021
Haberler Sağlık
Hollanda’dan Türk doktorlara corona övgüsü

Hollanda’nın ulusal ve uluslararası haber kanalı RTL Nieuws, Türkiye’ye gelerek Van’ın köylerinde sağlık çalışanlarının halka corona virüsü aşısı yapma çalışmalarını özel haber olarak görüntüledi.

Gazeteci Olaf Koens tarafından Van’da çekilen görüntülerde, yoğun kar yağışı ve coğrafi zorluklara aldırmadan aşıyı karın içinde adeta tırmanarak vatandaşlara ulaştıran Türk sağlık çalışanlarından övgüyle bahsedildi.

Hollanda televizyonu Türkiye’deki aşılama süreci ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı.a

HOLLANDA’DA AŞI MERKEZLERİ KAPALI 

Yayınlanan haberde, Hollanda’da kış şartları sebebiyle bazı koronavirüs aşısı ve test merkezlerinin kapalı olduğunu ancak Türkiye’de aynı şartların geçerli olduğunu buna rağmen Türk doktorların en uzak yerleşimlere de giderek aşı yaptığı ifade edildi.

Doktorların Van’daki aşılama süreci kameraya kaydedildi.

DOKTOR AYŞENUR ÖRNEK 

Türk doktorlarından Doktor Ayşenur Zengin de örnek gösterilerek, her sabah aşı için özenli bir planlama yaptığı ve ekibiyle birlikte yollara düştüğü belirtilen haberde, ekibin dağlık karlı arazide yürüyerek yüksek rakımlı köylere çıktığı ve halka aşı yaptığı vurgulandı. (DHA)

Corona doktor Haber Hollanda kar yağışı Sağlık Türkiye Van