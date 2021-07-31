Horlama ne zaman tehlikelidir

Gece boyunca uykuda gürültülü bir şekilde horlamak sanıldığı kadar masum bir durum değil. Peki ne zaman tehlike habercisidir? İşte Prof. Dr. Derya Uludüz’ün yanıtı…

NAZAN DOĞANER HALICI

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Genellikle erkeklerde görülen horlama sorunu pek ciddiye alınmaz. Ancak ‘Partneriniz horlama arasında nefesinizin durduğunu söylüyorsa, sabah yataktan yorgun ve uykunuzu alamamış halde kalkıyorsanız bunlar hayati tehlike yaratan uyku apnesi işaretidir' uyarısında bulunan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bu konuda şu bilgileri verdi…

HANGİ BELİRTİLERE YOL AÇAR?

Uyku apneniz olduğunu kendi başına anlamanız güçtür, çünkü uyku sırasında gerçekleşir. Belirtileri şöyle sıralanabilir: Gece boyunca horlama, horlama arasında nefes durmaları. Uyku sırasında sık sık iç çekme, el kol hareketleriyle çırpınarak uyanmaya çalışma. Sabahları yorgun uyanma, ağız kuruluğu ve baş ağrısı yakınmaları. Gün içinde uyuklama ihtiyacı. Günlük işlere odaklanmakta zorlanma. Ayrıca kalp sorunları, hipertansiyon, karaciğer problemleri (alkolik olmayan karaciğer yağlanması), reflü, cinsel isteksizlik ve ilaç kullanıldığı halde düşmeyen tansiyon.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Obezite, kısa-kalın boyun yapısı, büyük bademcikler gibi genetik etkenler, kalp veya böbrek yetmezliği varlığı, alkol-sigara kullanımı, tiroit hormonunun az çalışması, inme gibi nörolojik rahatsızlıklar, bazı ilaçlar ve boyun bölgesinde sıvı birikmesi olarak adlandırılan ödem uyku apnesi sebepleridir.

TEŞHİSİ KOLAY MIDIR?

Uyku apnesinden şüphe edilen hastalar bir gece boyunca uyku merkezlerinde uyku testine tabi tutulur. “Polisomnografi” denilen bu testte, 7 saat boyunca beyin dalgaları, göz hareketleri, ağız ve burundan hava akımı, horlama, kalp hızı, bacak hareketleri ve oksijen seviyeleri ölçülür. Tüm veriler, vücudunuza bağlanan elektrolit kablolarla bilgisayara aktarılır. Böylelikle uyku apnesi varlığı ve şiddeti hesaplanarak tedavisi planlanır.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Uyku apnesinde uygulanan en yaygın tedavi pozitif hava basıncı (PAP) aleti kullanmaktır. Bu cihazlar, yüze iyice oturan silikon bir maskeyle basınçlı hava verir. Başlangıçta rahatsız edici olabilir ama alınan başarılı sonuçlar sayesinde hastalar yüzde 50 oranında kullanmaya devam eder. Bu maskeyi kullanamayanlar, alt çenenin geriye kaçmasını engelleyen ve damağı sabitleyen diş protezleri kullanabilir. Bu dişlikleri, diş hekimleri ağız yapısına uygun olarak tasarlayabilir. Burun kemiği eğriliği, burun eti büyümesi, büyük bademcikler, damak gevşekliği, küçük dil genişliği ve çene geriliğinden kaynaklanan solunum yolu tıkanmalarında ise cerrahi ameliyatlar yapılabilir.

İŞTE ETKİLİ ÖNERİLER

Obezite, uyku apnesinin ortaya çıkmasına neden olan en önemli tablodur. Bu nedenle sadece kilo yönetimiyle bile büyük oranda yakınmalar rahatlatılabilir. Alkol ve sigarayı bırakmak gerekir. Beslenme ve egzersizle, yağ metabolizması ve hormonal dengesizlikler kontrol altına alınmalıdır. Ek olarak, sırtüstü yatmak dil ve damağın geriye çekilmesine neden olduğundan yan yatma pozisyonları için özel yastıklar kullanılabilir.