İftar ve sahurda nasıl beslenmeli

Sağlıklı bir ramazan geçirmek için özellikle pandemi sürecinde beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. “

Oruç tutarken vücut direncimizi azaltacak şeker, beyaz un, işlenmiş et ürünleri, konserve gibi hazır ve katkılı gıdalarla gazlı-şekerli içeceklerden uzak durmalı; besleyici değeri olan besinleri tercih etmeliyiz” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, dengeli beslenmenin ipuçlarını şöyle anlattı:

İFTARDA SEBZE YİYİN

İftarda yavaş yavaş, uzun süreye yayılan bir yemek süreci uygundur. Oruç, su ve hurma ile açılmalı; daha sonra ev yapımı çorba içilmelidir. Çorbadan sonra 10-15 dakikalık bir mola verip ana yemeğe geçilmelidir. Sofrada yeşillikler ve çiğ sebzelerin yer aldığı salatalar, sebze ve bakliyat yemekleri ön planda olmalıdır. 1-2 dilim tam tahıllı ekmek, sebze yemeği, kuru baklagil ve kısık ateşte uzun süre kaynatılmış et yemekleri iftar için en sağlıklı tercihlerdir. İftarın favori besinleri ise mercimek, nohut, kuru fasulye, brokoli, karnabahar, semizotu, maydanoz, Brüksel lahanası, roka, ıspanak, enginar, pırasa gibi bitkisel gıdalardır. Çay, kahve, tatlı ve meyve iftar yemeğinden 1-2 saat sonra ve sınırlı miktarlarda tüketilmelidir. Tarçınlı, hafif ve az miktarda sütlü tatlı, 1-2 adet taze organik meyve sağlıklı ve yeterli olacaktır. İftardan itibaren sahura kadar belli aralıklarla su içilmelidir.

BUNLARI YAPMAYIN

İftarda aşırı miktarda, hızlı, çok değişik yiyecek ve içecek tüketmek sağlığa zararlıdır. Fazla yağlı, kızartma yemek ve sigara içmek son derece tehlikelidir. Ramazanda ortaya çıkan kalp krizlerinin en önemli sebebi budur. Şerbetli tatlılardan; muz, kavun, karpuz gibi glisemik indeksi yüksek meyvelerden de uzak durulmalıdır.

SAHURDA KEFİR İÇİN

Oruç tutarken mutlaka sahura kalkılmalı ve en az 45 dakika süreyle yavaş yavaş sahur yemeği yenmelidir. Sahurda kişiyi uzun süre tok ve zinde tutacak protein ve yağlardan zengin; vitamin, mineral, antioksidan, lif içeren, susama ve açlık hissi doğurmayacak besinler tercih edilmelidir. Ev yapımı çorba, çeşitli yeşillikler ve çiğ sebzelerden oluşan salatalar, hafif zeytinyağlı yemekler, baklagiller, kuruyemişler, rafadan yumurta, tuzsuz peynir ideal sahur yemekleridir. 10 adet tuzsuz zeytin ile birlikte 2 adet katı pişirilmiş yumurta uzun süre tok tutmayı sağlayarak orucun rahat geçmesini sağlar. Sahurun favori içeceği kefirdir. Kefir, kalsiyum ve protein deposudur, aynı zamanda probiyotiktir; bağırsak florasını olumlu etkiler ve tok tutar.