İki gündür aşı yok, randevular iptal ediliyor

Pazartesi sabahı başlayan aşı sıkıntısının bu gün de sürdüğü öğrenildi. Aşı randevularının dün gece saatlerinde bakanlıkça iptal edildiğini bilmeyen vatandaşlar aşı merkezlerinden eli boş döndü. Kimisi de sağlık çalışanlarını sorumlu tutarak öfkesini onlardan çıkarmaya çalıştı.

LATIF SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı'nın aşı randevularını iptal ettiğinden habersiz binlerce vatandaş, iki gündür aşı merkezlerine gidip aşı olmadığı için aşılanmadan geri dönmek zorunda kalıyor. Aşı geleceğini umanlar ise aşı merkezlerinin önünde bekliyor. Bakanlıktan hiçbir açıklama yapılmadığı için aşının gelip gelmeyeceği bilinmiyor. En yakın randevu ise 9 Ağustos'a veriliyor.

BİONTECH YOK, SİNOVAC VAR

Aşı merkezlerindeki hekimler, “Pazartesi sabahtan itibaren Biontech aşılarının sevkiyatı durdu.Gelenleri randevusuz aşılama uygulaması sona erdirildi. Randevu alan vatandaşların randevuları iptal edildi. Vatandaş iptalden habersiz aşılama merkezlerine geldi. Sanki sorumlusu bizler veya sağlık çalışanlarıymış gibi hakaret edip dönüyor. Kimisi bir umut aşı gelir diye kapıda bekliyor. Elimizdeki bir miktar Sinovac aşısını talep edenlere yapıyoruz” diyerek bakanlığın vatandaş ile sağlık çalışanları bir kez daha karşı karşıya getirdiğini kaydetti.