İklim değişikliği ölümcül amiplerin ortaya çıkmasına neden oluyor

Güney Florida Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalık uzmanı ve tıp profesörü olarak görev alan Dr Sandra Gompf, oğlunu 2009 yılında Naegleria fowleri nedeniyle kaybetti. Bu olayın üzerine Dr Gompf, iklim değişikliğinin neden olduğu sağlık sorunları konusunda insanları bilinçlendirmek için pek çok kampanyaya liderlik etmeye başladı.

Beyin yiyen amip olarak bilinen ve beyinde enfeksiyona yol açan Naegleria fowleri ve başka bir bakteri cinsi olan Vibrio vulnificus nedeniyle yaşanan kayıplar şu anda nadir olsa da ilerleyen süreçlerde gelişmesinden korkuluyor.

ÜÇ GÜN İÇİNDE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Dr Gompf’un oğlu Philip, 2009 yılında Florida’da bir gölde bu virüsü kaptıktan sonra henüz 10 yaşındayken trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Dr. Gompf öncelikle baş ağrısı görüldüğünü, ancak ateş veya belirgin menenjit semptomlarının olmadığını belirtiyor: “Virüse maruz kaldıktan sonra ertesi sabah, Philip’i uyandırmak çok zor oldu, boynunu öne eğemedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra, omurilik sıvısında olağanüstü düzeyde bir iltihaplanma olduğu ortaya çıktı.”

Philip’in ilk baş ağrısından sonraki üç gün içinde beyin ölümü gerçekleşti ve bir otopside, beyin dışındaki organlarda yaygın bir amip enfeksiyonu bulundu.

TEDAVİ EDİLMESİ ÇOK ZOR



Gompf, “Tahmin edebileceğiniz gibi, bu bizim için yıkıcı oldu. Bu, iklim değişikliği konusundaki endişemin altını çizdi. Kesinlikle, istediğimiz tek şey kimsenin çocuğunun başına böyle bir şey gelmemesi” diyerek iklim değişikliğinin insan sağlığına ölümcül etkilerine dikkat çekmeye çalışıyor.

Los Angeles acil tıp doktoru Darien Sutton, teşhis edildikten sonra Naegleria fowleri’nin tedavisinin çok zor olduğunu söyledi: “Beyne girdikten sonra bir tür menenjite neden olur ve semptomlar belirginleştikten sonra onları kurtarmak için genellikle çok geçtir.”

Son 10 yılda, ABD’da bu tip vakalarda artış olduğu tespit edildi.

Ayrıca, Riverside California Üniversitesi’nden yardımcı doçent Yun Shen, aşırı selden taşan suların patojenlerin bulaşmasını kolaylaştırabileceğini söyleyerek yaklaşan tehlikeye dikkat çekti.

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