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İlçede 30 gündür corona vakası yok, hasta sayısı sıfırlandı

Batman'ın yaklaşık 20 bin nüfuslu Gercüş ilçesinde, son 30 gündür corona virüsü vakasına rastlanılmadığı ve hasta sayısının sıfırlandığı belirtildi.

Güncellenme: 18:48, 20/02/2021
HaberlerSağlık
İlçede 30 gündür corona vakası yok, hasta sayısı sıfırlandı

Corona virüsü salgıno tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların kurallara uymasıyla Batman’ın yaklaşık 20 bin nüfuslu Gercüş ilçesinde son 30 gündür corona virüsü vakasına rastlanılmadığı ve hasta sayısının sıfıra ulaştığı belirtildi.

İlçe sakini Cemal Şimşek, artan corona virüsü vakaları sonrası alınan sıkı tedbirlerle bu sonuca ulaşıldığını ifade ederek “İlçe halkının da tedbirlere riayet etmesiyle vaka sayılarında düşüş yaşandı. Yapılan denetimler nedeniyle de Kaymakam Mevlüt Şekerci’ye teşekkür ederim” dedi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:18:30,