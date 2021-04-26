İlik kanseri Bahar’ın babası: Kızımın hayatını kurtaralım

Ailesi Elazığ'da yaşayan kendisi kimi zaman İstanbul'da inşaat işçiliği kimi zaman Sakarya’da fındık işçiliği yaparak ailesini geçindiren Orhan Yetgin’in kızı kızı Bahar Melisa, 2009 yılında ilik kanserine yakalandı. Bahar Melisa, yakalandığı hastalıkla mücadele ederken kan değerlerinin düzenli tutulması için her iki ayda bir iğne olmak zorunda. Yurt dışından getirilen iğnenin fiyatı 1000 Euro. İğne ücretinin 660 Euro’luk kısmını devlet karşılıyor, geri kalan 340 Euro’yu baba Orhan Yetgin ödemek zorunda…

“ÇOCUĞUM İĞNE OLAMAYINCA ERİMEYE BAŞLIYOR”

Yardım taleplerini SÖZCÜ aracılığıyla yineleyen baba Orhan Yetgin, şunları söyledi: Sizin haberiniz sonrası yardımseverlerin bağışlarıyla kızımın en son iğnesini 15 Şubat'ta yaptırdım. Para yetiştiremediğimden dolayı üç iğnesi üst üste geldi ve şu ana kadar bunları vurduramadım. Kızım gittikçe kilo kaybediyor, 17 yaşına kadar bu iğneleri vurulması gerekiyor. Eğer ileri de bu iğnelere tepki verirse artık bu iğneleri vurulmasına gerek kalmıyor. Buradan tüm hayırsever insanlara sesleniyorum. Kızım Bahar Melisa’nın hayatını kurtaralım.