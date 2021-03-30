İngiliz dansçı dişlerini yaptırmak için Türkiye’ye geldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle tatile yönelik turizm faaliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşanırken, bazı yabancılar sağlık hizmetleri için Türkiye'ye gelmeye başladı. İngiliz dansçı Tayce Rickettsx dişlerini yaptırmak için yaklaşık 4 bin kilometre yol kat ederek Kuşadası'na geldi.

Dişlerini özel bir diş polikliniğinde yaptıran Tayce yeni görünümüyle objektiflere poz verdi. Uzmanlar pandemi sürecinde diş bakımı ve tedavilerinin aksadığını özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan pek çok kişinin sağlık için Türkiye'ye gelmeye başladığını belirtti.

Sağlıklı bir yaşam için diş sağlığının da ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Tayce Rickettsx şunları söyledi:

İngiltere'de de bir yılı aşkın süredir etkisini sürdüren corona virüs salgının ardından benim gibi pek çok kişi virüsten korunmak adına diş sağlığını ihmal etmeye başladı. Ancak bu süreçte pek çok kişi Türkiye’yi daha güvenli buluyor. Tavsiyeler doğrultusunda diş tedavisi için Türkiye'ye gelenlerden biri de ben oldum. (İHA)