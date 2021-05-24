İngiltere’de diş hekimi randevuları için üç yıllık bekleme

Guardian’ın haberine göre İngiltere’de diş sağlığı ile ilgili sorunlar gün geçtikçe büyüyor. Ülke, özellikle pandemiyle beraber diş sağlığında ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Yayınlanan bir rapora göre; randevularda ve ameliyatlarda gecikmeler yaşanırken bu gecikmelerin ağrılı semptomların kötüleşmesine neden olduğu ve hatta ağrı kesicileri aşırı doz alan hastaların hastanede tedavi aldığı söyleniyor.

Healthwatch England, bazı insanlara diş muayenesine alternatif olarak hızlı özel bakım sunulduğunu belirtiyor.

ÜÇ YILA KADAR BEKLEYECEKLER

PA haber ajansı ile paylaşılan Healthwatch England'ın ülkede yaşanan diş sağlığı ile ilgili hazırladığı raporda dikkat çeken konular ise şu şekilde:

– Diş hekimleri ile randevu için bekleme listelerinde binlerce kişi bulunurken, bazı hastalar bekleme listesine bile giremiyorlar.

– Diş hekimleri tamamen özelleşmeye başladı.

– Hastalardan randevular için üç yıla kadar veya acil bakım için altı haftaya kadar beklemeleri isteniyor.

– Acil diş bakımı için NHS 111’i arayanlara “tuzlu su kullanmaları” söyleniyor.

– Bazı hastalara randevu beklerken DIY dolgu kitlerini kullanmaları söyleniyor.

– İnsanlara giderek daha fazla antibiyotik reçete ediliyor.

PAHALI BİR TEDAVİ

Healthwatch England, 1.375 kişinin deneyimlerini gözden geçirdi ve bazı kişilerden randevu için üç yıl beklemelerinin istendiğini, ancak özel bakımın bir hafta içinde verilebileceği bilgisinin verildiğini paylaştı.

Ayrıca, diş bakımına erişilebilse bile insanların beşte üçünün (%61) tedaviyi çok pahalı bulduğu belirtildi.

Bazı insanlar – çocuklar, hamile kadınlar ve gelir yardımı desteği alanlar dahil – ücretsiz diş hekimliği hizmetlerine erişim sağlarken, birçoğunun rutin tedavi için 23,80 pound ile daha karmaşık bakım için 282,80 pound arasında ücret ödemesi gerektiği söylendi.

Healthwatch England, insanların maliyeti karşılayamadıkları için tedaviden kaçtıklarını söyledi. Erişim ve uygun fiyat ile ikili bir kriz yaşandığını vurguladı.

EŞİT VE UYGUN FİYATLI ERİŞİM OLMALI

Healthwatch England; hükümeti, insanların sağlığına zarar vermekten kaçınmak için diş hekimliği reformlarını hızlandırmaya çağırdı.

Healthwatch England’ın ulusal direktörü Imelda Redmond PA’ya şunları söyledi: “Yeni düzenlemeler, insanların nerede yaşadıkları, gelirleri ve etnik kökenleri ne olursa olsun, diş hekimliği hizmetlerine eşit ve uygun fiyatlı erişimi içermeli.”

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı sözcüsü ise şunları söyledi: “Bu eşi görülmemiş salgın sırasında diş sektörünü desteklemeye kararlıyız, böylece ülke çapında herkes uygun fiyatlı, yüksek kaliteli diş hekimliği hizmetlerine erişebilir.”

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