İş – yaşam dengesini sağlamak için 7 ipucu

İş ve iş dışındaki hayat arasında denge olması gerektiğine dikkat çeken Pinnacle Tedavi Merkezi Klinik Direktörü Lori Ryland, “İş-yaşam dengemiz uyumlu olmadığında; uykusuzluk, depresyon ve kaygı gibi sorunlara daha yatkın oluyoruz. Bu sorunlar ilerleyen süreçlerde daha ciddi sağlık risklerinin ortaya çıkmasına neden olan mesleki tükenmişliğe katkıda bulunabilir” diyor.

Ryland, bu dengenin önemine dikkat çekerken onu sağlamak için de öneriler de bulunuyor:

1 – HEDEFLERİNİZ OLSUN

Her gün neyi başarmak istediğinizi ve bunu nasıl başaracağınızı tanımlamak için zaman ayırmak, haftalarınızı daha yönetilebilir hale getirebilir. Yapmanız gereken her şeyden bunalmış hissediyorsanız ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve net bir zaman çerçevesi içinde belirlenmiş hedefler yazın.

Örneğin; ilk ilk dört ayında bir yazma kursuna katılacağım gibi…

2- ZAMANINIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİN

Ryland, hem iş günlerini hem de iş dışındaki zamanı yönetmenin, kişi için önemli olan şeyler için daha fazla zaman yaratmasına yardımcı olacağına dikkat çekiyor. Günü parçalara ayırmak ve iş taahhütlerini, diğer sorumlulukları ve hatta boş zaman etkinliklerini bir takvim veya uygulamada planlamak, işten uzakta dinlenmek için zaman bulmanıza yardımcı olabilir.

3- HAREKET EDİN

Hareketi iş gününüze entegre etmek, özellikle işiniz uzun süre oturmayı veya ayakta durmayı gerektiriyorsa, stresle başa çıkmanın ve tükenmişliği önlemenin basit bir yolu. Üstelik faydalarını görmek için bir saat egzersiz yapmanıza gerek yok.

2011’de yapılan küçük bir araştırma, sadece 15 dakikalık sandalyede yapılan yoganın bile stresin fizyolojik semptomlarını azalttığını ortaya çıkardı. InnoPsych’in kurucusu ve CEO’su Charmain Jackman, “Vücudumuz stresimizi tutuyor. Uzanmak veya yürüyüşe çıkmak için bilgisayardan uzaklaşmaya çalışın” diyor.

4- FARKINDALIK PRATİĞİ YAPIN

Farkındalık, şimdiki ana odaklandığınız terapötik bir teknik. Amaç; düşüncelerinizi, duygularınızı, bedensel duyumlarınızı ve dürtülerinizi fark etmek, tanımlamak ve kabul etmek.

Araştırmalar, farkındalık meditasyonunun özellikle stres, kaygı ve depresyonu azaltmak için etkili olduğunu gösteriyor. Hatta işinize odaklanmanızı iyileştirebilir ve iş tükenmişliğini azaltabilir.

Farkındalık pratiği yapmanın birçok yolu var:

– Nefes alırken tüm bedeninize, kaslarınıza ve solunumunuza odaklanmak,

– Fiziksel çevrenizi fark etmek için beş duyunuza odaklanmak,

– Müzik dinlemek ve dinleme deneyiminize dikkat etmek.

5- DİJİTALDEN UZAKLAŞIN

Ortalama bir Amerikalı yetişkin günde 10 saatten fazla ekranlara bakıyor. Bu zamanın bir kısmı işi için gerekli olsa da boş zamanını da telefonuna, tabletine veya dizüstü bilgisayarına bakarak geçirmesi dijitalden uzaklaşmasını, bağlantıyı kesmesini zorlaştırabilir.

Uzmanlar, telefonunuzu kapatmanın sevdiklerinizle yüz yüze zaman geçirmenin keyfini çıkarmakta yardımcı olabileceğini öne sürüyor. 2016’da yapılan bir araştırmaya göre; bir yandan telefonunuzla ilgilenmek partnerinizle sohbet etme yeteneğinizi azaltıyor. Araştırmalar, arkadaşlar ve aile ile zaman geçirmenin stresi azaltabileceğini gösteriyor.

6- SINIRLARI BELİRLEYİN

Çalışma programınız yönetilemez gibi görünüyorsa, makul sınırlar belirlemek için işvereninizden yardım isteyebilirsiniz.

Sınırlar kişiye ve mesleğe göre değişecektir ancak yöneticinize yeni projeler için önceden bildirime ihtiyacınız olduğunu veya günün belirli saatlerinde müsait olmadığınızı söylemeyi deneyebilirsiniz.

Ryland, “İşinizden bıkıp hayâl kırıklığı yaşadığınız için istifa edene kadar beklemeyin. Çoğu zaman, işvereniniz iş yükünüzün farkında olmayabilir ve eğer isterseniz bu sorunu gidermekte istekli bile olabilir” diyor.

7- DESTEK ALIN

Destek almak, sizi strese karşı daha dirençli hale getirebilir. Bir arkadaşınızdan çocuklarınız için yardım almak, zorlu bir iş projesi için bir meslektaşınıza danışmak veya ev işlerini ev arkadaşınız ya da eşinizle bölüşmek, günlük yaşamın stresiyle daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

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