İskoç uzmanlardan dikkat çeken iddia: Güneşlenmek corona virüsüne karşı etkili

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Reuters’ın verilerine göre 3 milyonu aşkın insanın ölümüne yol açan virüse karşı aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürüyor.

Aşıların yanı sıra virüse karşı korunma yöntemlerine yönelik araştırmalar da yürütülüyor. Söz konusu alandaki son araştırmalardan biri İskoçya’nın Edinburgh Üniversitesi’nde yürütüldü. Çalışmaya göre güneşlenmenin corona virüsüne karşı koruyucu etkisi olduğu öne sürüldü.

MEVSİMLERLE İLİŞKİSİ ÇARPICI



Güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınların, corona virüsünün yayılmasını önleyen kimyasalların salgılanmasını sağladığı belirtildi. Araştırmada yer alan ekipten Dr. Richard Weller, “Covid-19’la ilgili halen bilmediğimiz çok fazla şey var. Bu çalışmada elde ettiğimiz ön sonuçlar, güneş ışığının ortaya çıkardığı kimyasalların ölüm riskini azalttığını gösteriyor” dedi.

Araştırmada yer alan Prof. Dr. Chris Dibben ise güneşli bölgelerdeki ölüm oranlarının diğer yerlere kıyasla daha düşük olduğunu savundu. Dibben, “Mevsimler ve Covid-19’dan ölüm oranları arasındaki ilişki oldukça çarpıcı” ifadelerini kullandı.

ÜST SINIRI OLMALI



Uzmanlar, güneşlenme sırasında UV ışınlarının deri üzerinde nitrik oksit salınımı ortaya çıkardığını, bunun da virüsün yayılmasının önüne geçtiğini aktardı. Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar, araştırmaların geliştirilmesi sonrası virüse karşı ışık tedavilerinin önem kazanabileceğini söyledi.

Dr. Weller, UV ışınlarına fazla maruz kalmanın zararlı olduğunu ve virüse karşı korunma düşünüldüğünde bu durumun bir üst sınırı olması gerektiğini vurguladı.