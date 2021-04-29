İstanbul Tabip Odası: Virüs İstanbul’dan tüm ülkeye yayılıyor

Artan corona virüsü vakalarına önlem alarak alınan 17 günlük tam kapanma kararından önce büyükşehirlerden sahil kentlerine ve köylere akın edildi. Yollarda ve otogarlarda oluşan yoğunluk görüntüleri dikkat çekti. Corona virüsü vaka sayısında 5 haftada 5 katlık artış yaşayan İstanbul’dan diğer şehirlere gidilmesi hekimlerce eleştiri konusu oldu.

İstanbul Tabip Odası, “İstanbul otogarı ve şehirler arası yollar tıklım tıklım dolu, ‘sözde kapanma’ kararınız ile virüs en çok vakaya sahip il olan İstanbul’dan tüm ülkeye yayılıyor” açıklamasında bulunarak tam kapanma kararını eleştirdi.

İSTANBUL EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İL

10-16 Nisan tarihlerini kapsayan illere göre corona virüsü haritasında İstanbul’da vaka sayıları her 100 bin kişide 858,75 olarak belirlenirken, İstanbul ülke genelinde vaka sayısında zirveye oturmuştu.