İstanbul Valisi’nden vaka sayılarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından filyasyon ve salgın denetimleriyle ilgili 20’nci toplantının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, bin 338 filyasyon ekibinin bin 28 araçla hizmet verdiğini belirtti.

“Bugüne dek 1 milyon 380 bin 790 vaka ve 2 milyon 383 bin 790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı” diyen Vali Yerlikaya, filyasyon ekiplerine teşekkür etti.

KADEMELİ NORMALLEŞME TOPLANTISI YAPILMIŞTI

Vali Yerlikaya, 23 Şubat’ta Twitter hesabından “Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul'da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik” paylaşımı yapmıştı.