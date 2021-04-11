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İstanbul’da 60-64 yaş grubunun yüzde 53,6’si hala aşı olmayı bekliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşılanma oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların aşı olma oranı yüzde 81,2'ye ulaştığını, 60-64 yaş grubundaki vatandaşların ise sadece 46,4'ünün aşılandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:53, 11/04/2021
HaberlerSağlık
İstanbul’da 60-64 yaş grubunun yüzde 53,6’si hala aşı olmayı bekliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da aşılanma oranlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İstanbul’da  toplamda 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere, birinci doz 1 milyon 661 bin 10,  ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılamanın yapıldığını belirten Yerlikaya, “65 yaş üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4’ü aşılandı” dedi.

Corona virüsüyle mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz diye konuştu.

Yerlikaya’nın açıkladığı rakamlara göre 60-64 yaş grubundaki vatandaşların yüzde 53,6’si halen aşı olmayı bekliyor.

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