İstanbul’da 60-64 yaş grubunun yüzde 53,6’si hala aşı olmayı bekliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da aşılanma oranlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İstanbul’da toplamda 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere, birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılamanın yapıldığını belirten Yerlikaya, “65 yaş üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4’ü aşılandı” dedi.

Corona virüsüyle mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz diye konuştu.

Yerlikaya’nın açıkladığı rakamlara göre 60-64 yaş grubundaki vatandaşların yüzde 53,6’si halen aşı olmayı bekliyor.