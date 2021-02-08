İşte Covid-19’un endişe veren üç varyantının detayları…

TTB Merkez Konseyi, Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan Güney Afrika, İngiltere ile Brezilya'dan bir çok ülkeye yayılan türlerinin DSÖ'nün 2 Şubat'ta yayımlanan haftalık durum raporunda “Endişe verici varyant” kategorisinde gösterildiğini belirterek, daha bulaşıcı ve muhtemelen daha öldürücü olan bu varyantlara karşı aşılamanın önemine dikkat çekti.

İngiltere varyantının 80, Güney Afrika Varyantının 41, Brezilya Varyantının ise 10 ülkede görüldüğünü belirten TTB, varyantların hastalık şiddetini arttırmasa da salgın hızında yaratacağı kartopu etkisinin hastane yatışları ve ölümlere artış olarak yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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İŞTE ENDİŞE VEREN ÜÇ VARYANT

Endişe verici üç varyantın tek tek değerlendirildiği TTB açıklamasında güncel bilgiler şöyle özetlendi;

İngiltere Varyantı: Eylül ayının ikinci yarısında ortaya çıktı. Dört gende meydana gelen mutasyonların bazılarının neye yol açtığı tam olarak bilinmiyor, ancak bulaşıcılığı arttığı verilerle ortaya konuluyor. Bu varyantın görüldüğü ülke sayısı, 27 Ocak’tan 2 Şubat’a kadar olan bir haftalık dönemde, 10 ülkenin daha eklenmesiyle 80'e ulaştı. İngiltere'de 3 Şubat'ta paylaşılan bir çalışmada İngiltere varyantının ölümcüllüğünün yüzde 35 daha yüksek olduğu bildirildi. Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş bu çalışmanın verilerine göre; COVID-19 hastalığı geçiren 70-84 yaş arasındaki kişiler varyant suş ile enfekte olmuşlarsa, önceki suş ile enfekte olanlara göre ölüm oranı yüzde 5’ten yüzde 6’ya çıkıyor. 85 yaş üstü erkeklerde de ölüm oranı yüzde 17’den yüzde 22’ye çıkıyor.

Güney Afrika Varyantı: Güney Afrika'da baskın hale gelmiş olan bu varyantın da bulaşıcılığının artmış olduğu bilinmekle birlikte hastalığın seyri ile ilgili bir değişikliğe yol açıp açmadığı henüz belirsizdir. DSÖ’nün haftalık raporunda bu varyantın görüldüğü ülke sayının, 27 Ocak’tan 2 Şubat’a kadar olan bir haftalık dönemde, 10 ülkenin daha eklenmesiyle 41’e ulaştığı belirtiliyor.

Brezilya Varyantı: Brezilya'nın Amazon eyaletinde yaygın halde bulunan bir varyantın önemi yüzde 70’lik toplumsal bağışıklığa ulaşılmış bir bölge olmasına rağmen aralık ayında başlayan ani vaka artışlarına yol açmasıdır. Daha önceden enfeksiyonu geçirmiş kişiler arasında yayılabildiğinden aşı etkililiği açısından da sıkıntıya yol açabilecektir. Görüldüğü ülke sayısı 27 Ocak’tan 2 Şubat’a kadar olan bir haftalık dönemde, iki ülkenin daha eklenmesiyle 10’a ulaştı.

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MUHTEMELEN DAHA ÖLDÜRÜCÜ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Paylaşılan bilgi ve verilere göre pandemi henüz kontrol altına alınamamış iken daha bulaşıcı, muhtemelen daha öldürücü olabileceği düşünülen türde varyantlar ortaya çıktığını belirten TTB, gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemini vurguladı. “SARS-CoV-2 Varyantlarına ilişkin moleküler sürveyans epidemiyolojik ölçütlere göre yapılmalı ve bulgular şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır” uyarısı yaptı.

HIZLI VE ETKİLİ AŞILAMA

TTB açıklamasında Brezilya örneğine dikkat çekilerek şöyle denildi, “Virüsler bulaştıkça mutasyon gelişmesi ve bazı mutasyonların kalıcı hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Aşılama stratejilerinin doğru kurulması, hızlı ve etkili bir aşılama ile bağışıklığın hızla oluşturulması, varyant gerçeği nedeniyle artan ve acil önemdedir. Varyantlar ile ilgili uluslararası iş birliğinin önemli ve şart olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” denilerek virüsün replike olmasına izin verilmeyecek toplumsal hareketlilik kısıtlamasının önemli ve koruyucu olacağının altı çizildi.