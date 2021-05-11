İtalyan kadına yanlışlıkla tek seferde altı doz Pfizer aşısı verildi.

AGI haber ajansının haberine göre, Toskana’daki Noa hastanesindeki bir hemşire öğrencinin koluna tek bir doz enjekte etmek yerine yanlışlıkla altı doza eşdeğer olan şişenin tamamını verdi.

Hemşire hatasını hemen fark etti ve hem hastayı hem de doktoru uyardı. Altı doz Pfizer aşısı alan kadın önlem olarak 24 saat gözetim altında hastanede tutuldu.

Noa Hastanesi bulaşıcı hastalıklar direktörü Dr. Antonella Vicenti CBS’ye, yüksek dozaj nedeniyle 23 yaşındaki öğrencinin herhangi bir yan etkiye maruz kalmadığını söyledi.

ÖNELM AMAÇLI GÖZETİM ALTINDA

Vincenti, “Hastanın ateşi yoktu ve aşılama yerindeki ağrı dışında herhangi bir ağrısı ya da başka herhangi bir belirtisi olmadı. Biraz korkmuştu, bu yüzden onu bu sabaha kadar burada tutmayı tercih ettik” dedi.

Hastane sözcüsü Daniella Gianelli, CNN’e doktorların, hastanın bağışıklık tepkisini izlemeye devam edeceklerini söyledi: “Düzenli olarak kan alacaklar ve ikinci bir aşının gerekip gerekmediğini belirleyecekler.”

Gianelli; altı doz aşı olan kadının, hastanenin psikoloji bölümünde staj yaptığı için kendi yaş grubundakilere göre aşıda önceliklendirilmiş olduğunu söyledi. Nisan ayının başında İtalya’da sağlık çalışanları için aşılar zorunlu hale gelmişti.

HASTANE İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AGI, Pfizer aşısının aşırı dozlarını test etmek için yapılan çalışmaların şimdiye kadar dört dozla sınırlı olduğunu yazdı. Olay, İtalya’nın İlaç Düzenleme Kurumu'na bildirildi ve hastanenin güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi için soruşturma başlattı.

Kuzeybatı Toskana hasta güvenliği direktörü Dr. Tommaso Bellandi, CBS’ye olayın insan hatasına bağlı olduğunu söyledi.

Pfizer de aşı şişelerinin altı doz içerdiğini açıkladı. Dozlar ayrı ayrı ekstrakte edilir ve ayrı şişelere yerleştirildikten sonra seyreltilir. Hemşire, seyreltilmemiş bir şişedeki sıvının tamamını enjekte edip yanında beş boş şırınga ile gördükten sonra hatasını fark etmiş.

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