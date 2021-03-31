Johnson&Johnson’ın aşısında korkutan yan etki: Dört gün sonra her yerini sardı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ülkede aşılama kampanyaları aralıksız sürüyor. Aşıların yan etkileri ve etkinlik oranları ile mutasyona karşı koruyup korumadığına yönelik tartışmalar devam ederken, ABD’nin son aşısı Johnson&Johnson’la ilgili dikkat çeken bir yan etki ortaya çıktı.

Mart ayında Avrupa’dan da onay alan ve Nisan ayında AB ülkelerinde uygulanmaya başlanması planlanan Johnson&Johnson’ın aşısı tek doz olarak uygulanıyor. New York Post’un haberine göre ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Richard Terrell, aşı olduktan dört gün sonra çeşitli semptomlar yaşamaya başladı.

ÇOK HIZLI GELİŞTİ



Derisinde kızarıklık ve ağrılı döküntüler oluşan Terrell, “Aşı olduktan sonra birkaç gün içinde koltuk altımda rahatsızlık hissetmeye başladım.

Kaşınmaya ve ardından kırmızıya dönmeye başladı. Devam eden süreçte vücudumun her yerini sardı ve döküntüler başladı. Ağrıyor, batıyor ve yanıyordu. Her şey çok hızlı gelişti” dedi.

MÜDAHALE EDİLMEZSE ÖLÜMCÜL



Durumunun hızla kötüleşmesi üzerine acil servise giden Terrell’in vücudunun aşıya aşırı reaksiyon verdiği tespit edildi. Terrell’la ilgilenen Dr. Fnu Nutan, “Olabilecek tüm enfeksiyonları, Covid-19 dahil olmak üzere taradık. Böbrekleri ve karaciğeri normaldi. Aşıya reaksiyon verdiği kanısına vardık. Deri vücuttaki en geniş organ. Bunun gibi durumlarda gerekli müdahale yapılmazsa, vücut sıvıları ve elektrolit seviyesi düşer. Bu da ölümcül olabilir” ifadelerini kullandı.

Dr. Nutan, Terrell’in vücudunun gösterdiği reaksiyonun nadir olarak ortaya çıkabileceğini, bu nedenle büyük bir endişe duymadığını ve aşılamalara devam edilmesi gerektiği çağrısında bulundu.