Kalbinde sıkıntı yaşadı, corona olduğunu öğrendi

Ankara'da ikamet eden Cemal Karamızrak, kalbindeki yaşadığı sıkıntı sonrasında Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis'ine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrasında Karamızrak'ın Coivd-19 pozitif olduğu ve kalbinde bir pıhtın oluştuğu teşhis edildi. Daha sonra Covid-19 tedavisinin yanı sıra kalbindeki pıhtı için ilaç tedavisi uygulanan Karamızrak'ın bu tedaviye yanıt vermemesi üzerine ameliyat kararı alındı. Karamızrak ameliyat için hazırlandığı sırada kalbi durdu ve acilen operasyona başlandı.

Hasta Karamızrak, Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Alp Küçüker ve Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Hüseyin Bayram'ın girdiği ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.

“HASTALIĞIN ŞAKASI YOK

Bu hastalığın bir şakasının olmadığını ve doktorların kendisine söylediği kadarıyla ölümden döndüğünü vurgulayan Cemal Karamızrak, “Şu an çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Sağlığıma kavuştum hocalarım sayesinde. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu hastalığın hiçbir şakası yok. Ben ağır bir ameliyat geçirdim” ifadelerini kullandı.

HASTANIN DURUMU İYİ

Hastanın kendilerine geldiğinde kalbinde bir pıhtı oluştuğunu gördüklerini ifade eden Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Küçüker, “Bu hastamız 2017 yılında mitral kapak replasmanı ameliyatı olmuş bir hastamızdı. Covid-19 geçirip bizim acil servisimize başvurdu. Geldiğinde kullandığı kan sulandırıcı ilaç dozunun oldukça düşük seviyelere düştüğünü ve kapağının da çalışmaz hale geldiğini gördük. Bir süre başka ilaçlar ile tedavi ettik ama ona yanıt alamayınca mecburen ameliyat etmek zorunda kaldık. Ameliyattan sonra da hastamızı çok şükür sağlıklı bir şekilde servise alabildik” şeklinde konuştu.

(İHA)