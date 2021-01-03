Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Başer: İngiltere’de 5 yaş ve altındaki çocukların hastane yatış sayıları arttı

İngiltere'de ortaya çıkan yeni bir Covid-19 mutasyonunun, mevcut virüsten yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtildi. Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, İngiltere'deki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“6-17 ARASI ÇOCUKLARDA DA SAYILAR YÜKSELDİ”

İngiltere’de 5 yaş ve altındaki çocukların hastane yatış sayılarının arttığına dikkat çeken Başer, “Ayrıca 6-17 arası çocuklarda da sayılar yükseldi. Okullardaki yaygın temas mı, yoksa yeni varyanta mı bağlı olduğu tartışılıyor” dedi.

“BASKIN VİRÜS ROLÜNÜ ÜSTLENME İHTİMALİ ENDİŞE YARATIYOR”

Başer, sosyal medya paylaşımının altında vatandaşlardan gelen yorum ve sorulara da yanıt verdi.

Başer, bir sosyal medya kullanıcısının “Hocam Allah aşkına İngiltere’de neler oluyor? Bu sadece İngiltere’de mi yoksa diğer ülkelerde de var, daha yansımadı mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Tüm ülkelere yayılıp kısa sürede baskın virüs rolünü üstlenme ihtimali endişe yaratıyor…”

“HER ŞEY KONTROLDEN ÇIKMIŞ DURUMDA”

Bir başka kullanıcı ise Başer'e, “Komplo teorilerine ne kadar inanırsınız bilmem ama The Economist'in son kapağında ağzı maskeli çocuk resmi vardı ve yorumlayanlar bunu virüsün çocuklarda etkili olacağına yormuştu. Şimdi bu gerçek oluyor. Olacaklar önceden belli mi? Neler oluyor?” diye sorusunu sordu.

Başer ise, “Artık her şey kontrolden çıkmış durumda ve bu yeni varyant çok şeye gebe!” diye yanıtladı.

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“ANTİKORLARIN KORUYAMAYABİLECEĞİ ENDİŞESİ VAR”

“İngiltere çok panik. Orası iyice karıştı. Bilmediğimiz başka şeyler mi oluyor acaba diye düşünmeden duramıyor insan” diyen bir kullanıcıya ise Başer şu yanıtı verdi:

“Yeni varyanta karşı bir önceki suşa karşı oluşan antikorların korumayabileceği ve ikinci enfeksiyonların artabileceği endişesi var”

“BU MUTASYON CAN SIKACAK GİBİ DURUYOR”

Başer, “Bengi hocam iyi haber şimdilik çocuk yoğun bakım sayıları stabilize. Çocuk yoğun bakım derneği bugün bildirdi. Ağır vaka artışı henüz yokmuş ümit ederim böyle devam eder” diyen ABD’de Pediatrik Yoğun Bakım uzmanı olarak görev yapan Yonca Bulut'a ise, şu ifadelerle cevap verdi:

“Yonca hocam evet Allah'tan öyle… İtalya, varyant bizde de saptandı ama okullar kapalı olduğu için vaka sayılarımız daha az açıklamasını yaptı. Bakalım yeni suş mu, okuldaki temas mı suçlu? Ama bu mutasyon can sıkacak gibi duruyor ve Çin, Avustralya da dahil görüldü kısa sürede.”

“AŞILAMA HIZI EN YÜKSEK ÜLKE İSRAİL”

Başer, aşılama konusuna ilişkin de bir paylaşım yaptı. Dünyada aşılanan insan sayısının 11.4 milyon ulaştığı bilgisini aktaran Başer, “Aşılama hızı en yüksek ülke İsrail'de nüfusun %11.6'sı aşılandı. En fazla aşı yapılan kişiyi barındıran ülke 4.5 milyon kişiyle Çin” dedi.

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AŞILAMA ORANI EN YÜKSEK OLAN 5 ÜLKE:

Başer'in paylaştığı grafiğe göre ilk beş sıradaki ülke ve aşılanma oranları şöyle:

İsrail- yüzde 11.6

Bahreyn- yüzde 3.53

İngiltere- yüzde 1.47

ABD- yüzde 1.28

Danimarka- yüzde 0.56

Çin- yüzde 0.31