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Kalp hastası iki bebek ambulans uçakla İstanbul ve Ankara’ya sevk edildi

Kayseri'de hipoplastik sol kalp sendromu hastası olarak dünyaya gelen 2 bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulanslar ile İstanbul ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Güncellenme: 17:51, 17/04/2021
HaberlerSağlık
Kalp hastası iki bebek ambulans uçakla İstanbul ve Ankara’ya sevk edildi

Kayseri’de dünyaya gelen iki erkek bebeğe hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konuldu. Tedavileri devam eden bebeklerden birinin İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine diğerinin ise Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verildi.

Bebeklerin hastaneye yetişmesi için Kayseri’ye Ankara’dan Sağlık Bakanlığı’na ait 2 ambulans uçak gönderildi.

Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören bebek İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bebek ise Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. DHA

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