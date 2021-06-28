Kalp yetmezliği kanser riskini artırabilir

Birleşik Krallık’ta 920.000’e kadar kişinin, kalp vücuda gerektiği gibi kan pompalamadığında ortaya çıkan durumla yaşadığı düşünülüyor. Bu durum genel olarak kalp krizi nedeniyle kalp kaslarının zarar görmesiyle ortaya çıkıyor.

200.000’den fazla insan üzerinde yapılan araştırma, kalp yetmezliği hastalarının yaklaşık dörtte birinin kansere yakalandığını, kalp rahatsızlığı olmayanların ise sadece yüzde 16’sının kansere yakalandığını buldu.

Kalp yetmezliği olan kadınların kansere yakalanma olasılığının yüzde 85, erkeklerde ise bu oranın yüzde 69 olduğu belirtildi. Bulgular, başarısız bir kalbin iltihaplanmaya neden olan proteinler üretebileceğini ve bunun da tümörlerin vücutta oluşma olasılığını artırabileceğini gösterdi.

TEDBİRLER ALINARAK HASTALIKLAR ENGELLENEBİLİR

Almanya’daki Kiel Christian-Albrechts Üniversitesi’nden araştırmaya katılan Dr Mark Luedde şunları söyledi: “Kalbe zarar veren ilaçlar alan kanser hastalarının kalp yetmezliği için izlenmesi yaygın bir uygulama. Şimdi ise tam tersini yaparak kalp yetmezliği yaşayan hastaların kanser gelişiminde yoğun izlemesi gerçekleşti.”

Kalp yetmezliği ve kanser arasında ilişkiler olduğu düşünülse de Dr. Luedde henüz bu bağlantının kesinleşmediğini söyledi. Bu gözlemsel bir çalışmaydı ve sonuçlar kalp yetmezliğinin kansere neden olduğunu tam olarak kanıtlamıyor. Ancak bulgular, kalp yetmezliği yaşayan hastaların kanseri önlemek için tedbirler alabileceklerini gösteriyor” dedi.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin çevrimiçi bir konferansı olan Kalp Yetersizliği 2021’de sunulan ve ESC Kalp Yetmezliği dergisinde yayınlanan araştırma, ortalama yaşı 72 olan insanları inceledi. Kalp yetmezliği olan toplam 100.124 hasta ve rahatsızlığı olmayan 100.124 kişi on yıl boyunca izlendi.

Benzer yaşta ve benzer düzeyde obeziteye sahip insanları içeren iki grup arasında, kalp yetmezliği çekenlerin yüzde 25,7’si kansere yakalandı. Kalp yetmezliği olan kişilerde kansere yakalanma riskinin ortalama yüzde 76 oranında arttığı görüldü. Cilt kanseri için riskin yüzde 83 ve meme kanseri için yüzde 67 daha yüksek olduğu bulundu.

İlginizi Çekebilir 50 kanser türünü teşhis edebilen kan testi geliştirdiler