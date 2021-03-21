Karaciğer yağlanması nasıl önlenir?

Karaciğer yağlanması tedavi edilmezse zamanla karaciğer işlevini kaybeder, karaciğer dokusunda iltihaplanma oluşur, buna bağlı siroz gelişir; bu durum organ yetmezliğine ve sonrasında da kişiyi karaciğer nakline kadar götürebilir. Ayrıca karaciğer yağlanması olanların Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma sıklığının daha fazla olduğu ve bu kişilerde hastalığın daha ağır seyrettiği unutulmamalıdır.

EN ETKİLİ TEDAVİ YOLU

Karaciğer yağlanmasının etkinliği kanıtlanmış tek tedavisi; kişinin beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi ve düşük kalorili, az yağlı, paketli-işlenmiş gıda tüketiminin azaltıldığı, sağlıklı besinlerden oluşan bir diyet planı ile kilo vermesidir. Kilo verirken özellikle bel çevresinin incelmesi hedeflenmelidir.

İŞTE YOL HARİTANIZ

1 – Karaciğer sağlığınız için öncelikle alkol tüketiminden uzak durun veya en aza indirin.

2 – Günlük taze sebze ve meyvelerin tüketimini artırın. Özellikle soğan, sarımsak, enginar, kırmızı pancar, karnabahar, brokoli, koyu yeşil yapraklılar (ıspanak, maydanoz, dereotu, nane, roka, tere, pazı, fesleğen), lahana, Brüksel lahanası, kuşkonmaz, kereviz, turp, bamya, bakla, tatlı patates, avokado, greyfurt, nar, kivi, muz, yaban mersini, kayısı ve çekirdekli üzüm tercih edin.

3 – Sakatatlardan, tavuk derisi, kuyruk yağı gibi hayvansal yağlardan; salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünlerinden uzak durun.

4 – Kaymak, krema, margarin, yağlı etler, mayonez gibi besinleri tüketmemeye çalışın.

TÜRK KAHVESİ İÇİN

5 – Un ve şeker tüketimini sınırlayın. Hamur işlerine, tatlılara, gazlı içecekler ve hazır meyve sularına beslenmenizde yer vermeyin. Beyaz ekmek yerine lif oranı yüksek olan tam buğday, çavdar, tam tahıllı, kara buğdaylı gibi esmer ekmekleri tercih edin.

6 – Türk kahvesi ve yeşil çay karaciğer için faydalı içeceklerdir, her gün şeker ilave etmeden tüketmeye özen gösterin.

7 – Omega-3 kaynaklarına (balık, ceviz, fındık, bitkisel yağlar, keten tohumu) beslenmenizde yer verin. Kuruyemişi aşırıya kaçmadan tüketin.

8 – Fast food gıdalardan uzak durun. Kızartma yerine ızgara, fırında pişirme, haşlama, buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini kullanın.

9 – Karaciğerin iş yükünü en aza indirmek için doğal besinler tercih edin, koruyucu ve katkı maddeleri içeren paketli hazır gıdalardan kaçının.

10 – Bol su tüketmeyi ihmal etmeyin. Her gün 2-2,5 litre su içtiğinizden emin olun.

11 – Daha aktif olun. Sağlıklı beslenme programını ve sporu yaşam şekliniz haline getirin.

Karaciğer dostu örnek menü

Kahvaltı: 1 dilim yarım yağlı peynir + 1 adet yumurta, 5 adet zeytin veya çeyrek avokado, 1-2 dilim tam buğday / çavdar / tam tahıllı ekmek, bol yeşillik, domates, salatalık, biber

Ara öğün: 2 adet ceviz veya 8 adet fındık / badem, 1 kupa şekersiz yeşil çay

Öğlen: Mevsim salata, 1 porsiyon susuz kurubaklagil yemeği, 1 kase cacık veya 1 bardak ayran

Ara öğün: 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 kase yoğurt, 1 porsiyon meyve (1 küçük muz / 1 adet kivi / 1 dilim ananas gibi..), Tarçın

Akşam: Mevsim salata, 1 porsiyon etli / kıymalı / tavuklu sebze yemeği, 1 kase (3 yemek kaşığı) yarım yağlı yoğurt, 1 dilim tam buğday / çavdar / tam tahıllı ekmek

Ara öğün: 1 porsiyon meyve (Yarım nar, 1 adet portakal, 4 adet kuru kayısı gibi..)