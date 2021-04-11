Karantina süresinin bitimine bir gün kala hayatını kaybetti

Dereköy İlk ve Ortaokulu’nda müdür yardımcılığı görevini yürüten iki çocuk babası 47 yaşındaki Yakup Sevinç, 10 gün önce corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Hastanedeki üç günlük tedavinin ardından taburcu olan Sevinç, karantina süresinin bitimine bir gün kala evinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Sevinç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Müdür Yardımcısı Yakup Sevinç, ilçeye bağlı Dereköy'de toprağa verildi. (İHA)



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