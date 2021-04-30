Kırımlı: Şu anda dünyada aşı tedariki durmuş nadir ülkelerden biriyiz

TTB Aile Hekimliği Kolu başkanı Dr. Emrah Kırımlı, içinde bulunduğumuz günlerde hastanelerde yer kalmadığını, aşı tedariğinin durduğunu, aşılamada sıkıntılar yaşandığını söyleyerek, uygulanan kapanma öncesinde şehirler arasındaki dolaşıma izin verilmesini eleştirdi.

12-13-14 Nisan’da 687 bin kişinin ilk doz aşısını olduğunu, bu kişilerin ikinci doz aşısını olacağı 10-11-12 Mayısı tatil ilan edildiğini söyleyen Kırımlı, bu 687 bin kişinin nerede, ne zaman aşılanacağının sorumluluğunun aile hekimlerine yüklendiğini belirtti. Birçok Covid-19 hastasının evde ölüm kalım savaşı verdiğini söyleyen Dr. Emrah Kırımlı, şöyle konuştu:

HASTANELERDE YER YOK

– Covid rehberinde riskli hasta tedavisinde kullanılan ilaçları, enjeksiyonları hastanın eline verip evde yapmasını, kullanmasını söyleyerek gönderiyoruz. Çünkü hastanede yer yok. Özel hastanelerde yatağın (yoğun bakım ünitesinin değil) günlüğü 1000 lira. Veremeyen evde, aile hekimleriyle baş başa. Bu kişilerin ek kronik hastalıkları ve riskleri var. Sahra hastaneleri gibi çözümlerle dalga geçmeseniz, yerel yataklı takip üniteleri kursaydınız, bu insanlar evde ölüm kalım arasında olmayacaktı.

ÇİN AŞISINA TEREDDÜT YARATILDI

– Şu anda dünyada aşı tedariki durmuş nadir ülkelerden biriyiz. Aşılamanın başında biontech size milyonlarca doz aşı sözü verdi. Neyi paylaşamadıysanız almadınız. Onu kötülemek için ‘Alman aşısı yeni teknoloji / alerji/ mRNA' diye kara propagandaya izin verdiniz. Şimdi Çin bize aşı vermiyor ve hastalar da başta yarattığınız söylem ile çekiniyor. Ama artık kimseye ilk doz Sinovac aşısı için randevu vermiyor, zımmi bir yasak koyuyorsunuz. İnsanlar da hastaneye gitmiyor diye kızıyorsunuz. Siz yarattınız bunu” ifadelerini kullandı.

KAPANMADA HERKES MUAF, MUAF OLANLARIN HİÇBİRİ AŞILANMADI

– Bir kapanma(!) uydurdunuz ama herkes muaf ve o muaf olanların hiç birini aşılayamadınız. Aşıladıklarınızı da evde hapsetmeye devam ettiniz. Boşu boşuna milyonlarca aşı yapmış hale düştük. Sağlık çalışanları ‘Bizim çocuklarımıza kim bakacak?’ diye soruyor. Halk ‘Ben taş mı yiyeceğim?’ diye soruyor, siz ücretli aşı diyorsunuz” dedi.

YAZIN OTELLERE TURİST GELSİN DİYE YAPIYORSUNUZ

– İlan ettiğiniz kapanma (!) öncesi şehir dışı çıkışa izin verdiniz. İnsanlar harıl harıl Anadolu'ya gitti. Haziran 2020’de bunu yaptınız. Anadolu yangın yerine döndü. Şimdi daha soğuk havada, daha çok vaka varken, daha bulaşıcı bir virüsle bu trajik hatayı tekrarlıyorsunuz. İçki yasağı diye bir şey ile milleti oyalıyorsunuz. Ramazanda bağımlısı bile içkiyi bırakan ülkeye, ‘Alkolüme dokunma’ dedirterek konuyu saptırıyorsunuz. Hepsini yazın otellere turist gelsin diye yapıyorsunuz.