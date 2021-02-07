Kışın cilt sağlığını korumanın 7 etkili yolu

1 – Sıcak duş yerine, ılık duş alın: Sık yıkanmak ve sıcak su ile yıkanmak, deri yağlarını azaltır ve derinin daha fazla kurumasına neden olur. Banyoda kullanılan ürünlerin kremli olması, özel banyo yağlarının kullanılması ve banyo sonrasında deri nemliyken bir nemlendiricinin tüm vücuda uygulanması cilde ihtiyacı olan nemi kazandıracaktır.

2 – Ortam ısısını iyi ayarlayın: Ortam ısısını iyi ayarlayın: Kış aylarında iç ve dış ortam ısısı oldukça farklıdır. Bulunduğunuz ortamın ısısını ayarlarken ısı kaynağı ile çok yakın temas içinde olmamak gerekir. Oda sıcaklığını ayarlayabilmek için termostat kullanılabilir. Bir diğer çözüm de hava nemlendiricisi kullanılmasıdır. İç mekanlarda ortam sıcaklığının gündüz 20, gece 19 derece, nemliliğin ise yüzde 45-55 arasında olması tavsiye edilir.

3 – Cildinizi nemlendirin: Kuru bir cilde sahipseniz, cildin koruyucu bariyerini korumak ve güçlendirmek için sabun, paraben ve renklendirici katkı maddesi içermeyen nazik bir temizleme köpüğü kullanmalı ve cildinizi nazikçe kurutmalısınız. Rüzgar ve soğuk gibi dış etkenlere yoğun olarak maruz kalan el, burun ve dudak bölgeleri için koruyucu etkisi olan bir nemlendirici bir krem uygulamayı ihmal etmeyin. Yaz mevsiminde yağsız ve su bazlı nemlendiriciler kullanılması daha uygun iken; kış aylarında daha yoğun ve yağlı nemlendiriciler kuruyan cildimizi korumada daha faydalıdır. En yoğun ve güçlü nemlendiriciler vazelin ve mineral yağ içerenlerdir.

4 – Parfümsüz temizleyici seçin: Yanlış sabun kullanımı cildinizi kurutabilir. Parfüm içermeyen nemlendirici temizleyiciler kullanın. Ayrıca kuruluğu engellemek için kış aylarında aşırı sabun kullanmaktan kaçının.

5 – Sıvı tüketiminizi artırın: Gün içerisinde tüketilen su miktarı oldukça önemlidir. Yaz ve kış yeterli miktarda su içmek yalnızca cildiniz için değil vücudunuzda her şey için hayati derecede önemlidir. Kış mevsiminde nemlendiriciler kullanmanın yanı sıra bol su içmek cildin nem oranını artırmada çok önemlidir. Kışın da günde an az iki litre su içerek tüm hücreleri temizlemek ve sağlıklı kalmak mümkündür.

6 – Beslenmenize dikkat edin: Kış aylarında, özellikle mevsimde yetişen meyve ve sebzelerin bolca tüketilmesi gerekir. Çiğ sebze ve meyvelerin ağırlıklı olduğu bir beslenme düzeni; cildi korur, yeniler, esnekliğini sağlar ve sağlıklı bir ışıltı verir. E ve D vitamini için balık ve kurutulmuş meyve, badem, ceviz, fındık, Antep fıstığı, kivi, rezene, ıspanak cilt için mükemmel E vitamini kaynaklarıdır.

7 – Güneş koruyucu kullanın: Güneşli kış günlerinde de yazın gibi güneş koruyucu kullanın. Ayrıca güneşli olmasa bile zararlı UV ışınları bulutlardan geçerek cilde ulaşabilir bu sebeple en az 15 SPF güneş koruyucu içeren nemlendirici kullanabilirsiniz.