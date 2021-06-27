KKTC’de PCR tanı kiti geliştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, KKTC bilim adamları tarafından tasarlanıp geliştirilen PCR tanı ve varyant analiz kitinin bütün testleri başarıyla geçerek güvenilirliğini kanıtladığı belirtildi.

Açıklamada Covid-19 hastalığını tespit etmek için geliştirilen PCR tanı ve varyant analiz kinin bir saatten az bir sürede virüsü tespit ettiği, aynı zamanda yaygın olarak bilinen Alfa (İngiltere), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan) varyantlarının tespit edebildiği kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi bilim adamlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı PCR tanı ve varyant analiz kitinin Ar-Ge ve tasarım süreci şubat ayında tamamlanmıştı. Sürdürülen optimizasyon çalışmaları da tamamlanan kitin güvenlik ve hassasiyet testleri de tamamlanarak üretime hazır hale getirildi. Laboratuvarda güvenirlilik, hassasiyet ve duyarlılığının ölçülmesi için birçok karşılaştırmalı teste tabi tutulan KKTC'nin yerli test kitinin sonuçları, şu anda piyasada kullanılan ticari kitlerin sonuçlarıyla da doğrulandı. Farklı kitlerle yapılan karşılaştırmalı analizlerin sonucunda geliştirilen kitin yüzde 100 hassasiyet ve duyarlılıkla çalıştığı belirlendi.

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