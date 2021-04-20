KKTC’ye 40 bin doz Sinovac aşısı daha gönderildi

Türkiye’nin KKTC’ye corona virüsüyle mücadele kapsamında verdiği destek devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak, saat 01.30’da Ercan Havalimanı’na indi. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. 40 bin doz Sinovac aşısı daha sonra KKTC İlaç Eczacılık Dairesine götürülerek depolara konuldu.

Son gelen parti ile birlikte Türkiye’den KKTC’ye toplamda gönderilen Sinovac aşısı 100 bin doza ulaştı. Öte yandan, KKTC’de virüse karşı ilk aşılama programı 15 Ocak’ta başlayarak 22 Ocak’ta tamamlanmıştı. (DHA)

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