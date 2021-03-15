Konuşurken ıslanan maske hemen değiştirilmeli

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Şubat ve 5 Mart dönemini kapsayan haftalık corona virüs haritasındaki verilere göre, vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5’te Tokat da yer aldı. Tokat’ta, geçen hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olurken, bu hafta 228,82 olarak tespit edildi. Tokat Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Sibel Yavaş, corona virüsü tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

GEREKSİZ KALABALIK OLUŞMAMALI

Tokat’ın kırmızı bölgeden çıkması için kurallara uyulması gerektiğini belirten Sibel Yavaş, “Herkesin önce kendi sağlığını, sonra çevresindekilerin sağlığını korumak için düzenli ve uygun bir maske kullanması, gerektiğinde maskenin değiştirilmesi, el hijyenine dikkat etmesi ve uygun sosyal mesafeyi korumak lazım. Gereksiz bir şekilde kalabalık oluşturmamak adına cadde ve sokaklarda kısa sürede işlerini halledip evlere dönülmesini öneririm” dedi.

AĞZIMIZI VE BURNUMUZU TAMAMEN KAPATMALI

Açık havada insanların biraz daha rahat olduğunu ifade eden Yavaş, şunları söyledi: Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Uygun mesafeyi mutlaka korumamız lazım. Aşılansak da aşılanmasak da bu tedbirleri hiçbir şekilde gevşetmemiz lazım ki, bu yüksekliği kırabilelim. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu tamamen kaplayacak şekilde kullanılmalı, ıslandığı ya da nemlendiği zaman değiştirmeliyiz. Bu 3-4 saatlik bir durum. Cerrahi maskenin ömrü o kadardır. Bu süreç sonunda yenilememiz gerekiyor. Yüksek sesle konuşuyorsak, nemlenip ıslanıyorsa hemen değiştirmemiz lazım. (DHA)

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